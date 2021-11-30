В рамках выставки «Азбука шедевра» МВК «Новый Иерусалим» представит более 120 шедевров русских художников от Брюллова до Малевича

18 декабря 2021 года музей «Новый Иерусалим» откроет свой самый масштабный выставочный проект «Азбука шедевра», объединяющий более 120 работ великих русских живописцев, среди которых — Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский и многие другие. Проект представит весь спектр и богатство региональных музейных коллекций от Калининграда до Владивостока, почти в каждой из которых есть шедевры, часто неизвестные широкой публике.

В экспозиции площадью более 2000 кв.м. будет показано 123 работы 81 художника, в том числе Казимира Малевича, Василия Кандинского, Ильи Репина, Ивана Шишкина, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Валентина Серова, Зинаиды Серебряковой, Ивана Айвазовского, Аристарха Лентулова, Натальи Гончаровой и еще около 70 авторов. Среди знаковых экспонатов выставки «Купчиха» и «Русская Венера» Бориса Кустодиева, «Косарь» Казимира Малевича, «Кацапская Венера» Михаила Ларионова, «Старая мельница» Василия Поленова, «Импровизация №209» Василия Кандинского, «Закат» Архипа Куинджи и другие. Многие работы специально к выставке прошли научную реставрацию.

Произведения для выставки из своих фондов и постоянных экспозиций предоставили 30 российских региональных музеев из 29 городов, среди которых Нижегородский государственный художественный музей, Приморская государственная картинная галерея, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Калининградский областной музей изобразительных искусств, Тульский музей изобразительных искусств и другие.

Елена Харламова, министр культуры Московской области:

– Подготовка Всероссийского выставочного проекта «Азбука шедевра» с участием 30 региональных музеев длилась два года, насыщенных деловым и творческим межмузейным взаимодействием. В результате этого сотрудничества гости нашего подмосковного музея «Новый Иерусалим» смогут увидеть более сотни работ лучших русских живописцев из разных уголков страны. По живописным работам Айвазовского, Дейнеки, Кандинского, Кустодиева, Лентулова, Малевича, Серова, Шагала можно будет изучить историю русской живописи с ее яркими эпизодами и образами.

Выставка дает зрителям полную свободу восприятия: экспозиционное пространство будет выстроено вокруг тридцати трех букв русского алфавита, каждая из которых объединит произведения разных авторов, периодов и эпох. Алфавит представляет собой естественную навигацию по выставке, ведя зрителей через залы. Каждая буква является тематическим разделом выставки — она дает начало слову, вокруг которого выстраивается основной нарратив, и открывает одну из тридцати трех глав повествования. «В» — воздух, «З» — зеркало, «О» — орнамент, «Ф» — фактура и так далее.

Андрей Сарабьянов, участник кураторской группы проекта, научный консультант выставки, кандидат искусствоведения, исследователь русского авангарда, историк:

– Я сторонник того, чтобы как можно больше выставок проводилось не в столицах, а в регионах, где есть замечательные музейные пространства, такие как музей «Новый Иерусалим». Эта выставка действительно очень оригинальна и похожую я, пожалуй, не припомню. Она соединяет в себе элементы обучения с возможностью просто насладиться прекрасной живописью, безусловным эстетическим удовольствием для глаз. А терминология, взятая за основу, помогает посетителю. Одна из кураторских идей состоит в том, чтобы открыть перед зрителем неожиданные смыслы, прочитать подтексты, представить новые взгляды на привычные вещи, словом, преодолеть традиционность. А в иных случаях она подчеркивается, и этот прием также открывает новые горизонты для восприятия. Не будем забывать, что изучение терминологии – есть учебный процесс. Ведь понимание искусства – это не только эмоции, но и знания. Термины учат понимать живопись. В этом и состоит, по кураторскому замыслу, еще одна из целей выставки.

«Главы» выставки не подчинены хронологии и существуют отдельно друг от друга, предлагая посетителю более широкое видение, культуру восприятия и «внимательное смотрение» живописи. Под каждую букву от А до Я создатели выставки подобрали произведения разных авторов, порой даже разных эпох, которые, на первый взгляд, сложно представить в рамках одной выставки. Однако вкупе именно этот неожиданный синтез и позволяет максимально колоритно раскрыть каждую тему.

Ксения Новохатько, участник кураторской группы проекта (концепция, подбор экспонатов, инсталляции):

– Заглавная цитата выставки, позаимствованная нами у Василия Кандинского, объясняет многое в подборе работ и их сопоставлении: «Живопись есть грохочущее столкновение различных миров». Мы стремились выявить это столкновение, как постоянный процесс поисков, не занимать ту или иную сторону. Время идёт, новаторское становится устаревшим, давно забытое запускает новую волну изменений. И этот процесс постоянен. Бурлящий мир живописи.

Интересно не только взаимодействие работ внутри одной буквы (одного термина), но и «перекличка» этих терминов друг с другом. Беспредметность, Воздух и Глубина раскрывают не только свои собственные темы, но дополняя друг друга, вместе наглядно демонстрируют одно из основных концептуальных противостояний. Идеологи беспредметности считали воздушную перспективу, поглощающую цвета и объемность предметов, основными факторами «репродуктивного» реалистического искусства, врагами нового «чистого» беспредметного творчества. Так, супрематическую композицию Казимира Малевича окружают лучшие образцы реалистического пейзажа, авторы которого — Поленов, Левитан, Жуковский — достигли высшего мастерства в передаче воздушного пространства.

А экспонаты в разделе «Глубина» демонстрируют поиски таких художников как Фальк, Шишкин, Куинджи, в работе с «третьим измерением» картины также на материале пейзажа.

Сквозная линия выставки раскрывает тему музейных исследований и работы музейных сотрудников, большая часть которой обычно остается за кулисами. Для авторов проекта важно говорить не только о художниках, но и о тех людях, благодаря которым шедевры сохраняются, а также о музее, как самостоятельной вселенной, где они продолжают свою жизнь. В разделе «Д -детектив» наряду с картинами посетителя ждут полные тайн и загадок истории их экспертизы. В другом разделе речь идет о хранителях музея, труд которых подчас становится подвигом, позволяющим сберечь неугодные времени работы или даже целые музейные коллекции.

Основным формообразующим элементом выставки являются кубы ⎼ метафора азбуки. Часть кубов, расположенных в залах экспозиции, содержат в себе сценографические и мультимедийные инсталляции, связанные с различными видами зрительского восприятия.

Например, рядом с «Импровизацией №209» Кандинского посетители услышат оригинальную музыку, написанную современным композитором специально по этой работе. Известно, что Кандинский исследовал отношения между звуками, цветом и формами, создавая свои абстрактные полотна как отражение музыки. В данном случае создатели прошли обратный путь, создав музыкальное произведение на основе художественного.

«Азбука шедевра» демонстрирует широчайшие возможности культурного сотрудничества регионов и объединения музеев. Этой выставкой «Новый Иерусалим» ⎼ региональный музей, планомерно объединяющий на своей площадке самые разные институции и расширяющий культурные границы ⎼ стремится напомнить зрителям о блистательных шедеврах, которые можно увидеть в российских регионах, и побудить их к посещению музеев Иванова, Красноярска, Нижнего Новгорода и других городов.

Василий Кузнецов, генеральный директор музея «Новый Иерусалим»:

– «Азбука шедевра» — самый амбициозный проект музея «Новый Иерусалим». Это рзультат сотрудничества именно региональных, а не крупных столичных музеев, живущих несколько в других предлагаемых обстоятельствах. Мы постарались показать нашим гостям целый спектр интереснейших работ лучших русских живописцев, собранных со всей России. Причем, работ не столь «насмотренных» и знакомых, как произведения, представленные в экспозициях музеев Москвы или Санкт-Петербурга. В этом уникальность выставки.

К выставке готовится выпуск каталога и серия сувенирной продукции, а также обширная параллельная программа: лекции, тематические экскурсии, образовательные занятия, мастер-классы и другие мероприятия.

Казимир Малевич. Супрематизм. 1915 © Ивановский областной художественный музей

Никита Федосов. Отдел контроля. 1964 © Государственное бюджетное учреждение культуры Областная картинная галерея

Карл Брюлов. Портрет Авроры Карловны Демидовой. 1836-1838 © МКУК Нижегородский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Аристарх Лентулов. Портрет М.П. Лентуловой. 1912 © Приморская государственная картинная галерея

Ольга Розанова. Распыление цвета. 1917 © Государственное бюджетной учреждение культуры

Ольга Розанова. Распыление цвета. 1917 © Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко

Любовь Попова. Живописная архитектоника. 1918. © Нижегородский государственный художественный музей

Михаил Нестеров. Два лада. 1922 © Вариант одноименной картины 1905 года Нижегородского государственного художественного музея. © Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Исаак Левитан. Туман над водой. 1890 © Вятский художественный музей

Давид Бурлюк. Расцветшая сирень. 1918 © Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова

Борис Кустодиев. Купчиха пьющая чай. 1923 © Нижегородский государственный художественный музей

Илья Машков. Обнаженная. 1911 © Таганрогский художественный музей

Илья Машков. Натюрморт. 1913. Саратовский государственный художественный институт им. А.Н. Радищева

Василий Кандинский. Импровизация № 209. 1917 © Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова

Исаак Левитан. Лесистый берег. Сумерки. 1892 © Государственное бюджетное учреждение культуры Тверская областная картинная галерея

Архип Куинджи. Снежный вершины гор. Лунная ночь. Кавказ. 1890-1895 © Курская государственная художественная галерей им. А.А. Дейнеки

Казимир Малевич. Косарь. 1911-1912 годы © Нижегородский государственный художественный музей

Аристарх Лентулов. Старый замок в Крыму. 1916 © Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева

Иван Шишкин. Дремучий лес (Еловый лес зимой). 1884 © Серпуховский историко-художественный музей

Выставка продлится до 19 июня 2022 года.

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