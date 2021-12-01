Выставка Константина Евменёва «Одежда. Парфюмерия. Любовь» в галерее EvmenevaArt

27 ноября 2021 года открылась выставка участника Московского Союза художников Константина Евменёва «Одежда. Парфюмерия. Любовь» в галерее EvmenevaArt (ул. Варварка, 3, Гостиный двор, секция 80-81). В экспозиции представлено 20 работ, выполненных в 2010-2020 годах.

Константин Евменёв. Молчание. Холст, масло, 110х80 см

Константин Евменёв. Воплощение. Холст, масло, 130х80 см

Константин Евменёв. Поближе к Полярной звезде. Холст, масло, 80х100 см

Константин Евменёв. Желтое море. Холст, масло, 80х100 см

Константин Львович Евменёв родился в 1969 году. Окончил Абрамцевское художественно-промышленное училище им В. М. Васнецова в 1989 году (дипломная работа «Дирижабль» посвящена русскому футуризму), Высшую школу культурологи при МГУКИ в 2005г.

Член МСХ с 1997 г.

Работает в области монументально – декоративного искусства (мозаика, витраж, кованный металл). Занимается ландшафтной архитектурой (в том числе проектированием парков), дизайном интерьеров, а также различными формами актуального искусства.

Занимается станковой живописью и графикой.

О Константине можно сказать, что он родился с карандашом в руках. Рисовать он начал примерно с 3 лет и сразу масштабно. Родители расстилали на полу использованные чертежные листы (отец К. Евменёва был инженером) и он с упоением создавал свой нарисованный мир! Видя увлеченность и способность, родители отдали Константина сначала в ИЗО студию, а потом он поступил в художественную школу. Так был определен основной вектор жизненного пути Константина Евменёва.

Изучая академическое изобразительное искусство, уважая великих русских художников, главным направлением своего творчества Евменёв избрал изучение и продолжение традиции русского авангарда начала XX века.

Вот, что художник говорит о своем переосмыслении творческого наследия представителя русского авангарда Павла Филонова: «Однажды мне заказали сделать копию картины «Святой Георгий Победоносец» Павла Филонова. Размер оригинала составляет 25 х 25 см. Заказчица же попросила сделать эту вещь размером 3,20 х 2,80 метра! Я знаю, что Филонов большой мастер аналитического искусства, мне симпатичны все его работы, его культурные искания, его философия. Но превратить его работу в большое панно оказалось задачей достаточно кропотливой. Там есть дракон с грустными глазами и герой, который пытается спасти девушку от него. Дракон – это целое государство, на нем строятся города, по нему текут реки. И вдруг я совершенно случайно в углу картины обнаруживаю страдающую дракониху, по всей видимости, оплакивающую своего дракона, которому суждено погибнуть. И для меня тема Георгия Победоносца стала раскрываться совершенно иным образом! Эта картина буквально вся соткана из мини-нюансов, которые проявляются не сразу, а после долгого и вдумчивого рассматривания полотна. Филонов меня сильно обогатил».

В своем творческом поиске Константин приближается к аналитическому искусству. В его многочисленные выставочные проекты заложено стремление исследовать взаимосвязь искусства и повседневной жизни. Например, в 2013 году К. Евменёв создал научно-художественное шоу «Живые Знаки». Проект был представлен студенческой аудитории Колледжа Тартуского университета в г. Нарва, (Эстония) и исследовал идею о генерировании творческой энергии, которое происходит в процессе специального экспонирования картин художника. На ряду с исследовательско – аналитической составляющей в картинах К. Евменёва мощно выражено поэтическое начало. Первый теоретик искусства Леон Альберти еще в 15 веке, размышляя об искусстве, дал определение «живопись как поэзия». И оно очень точно характеризует искусство художника Евменёва, как разносторонне творчески одаренного человека. Константин автор сборника стихов «Одежда. Парфюмерия. Любовь», и двух музыкальных альбомов «Песнь в осень» и «Новая мечта».

Выставка завершит работу 10 декабря 2021 года.

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