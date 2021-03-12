Выставка «Фантазии на тему бумаги. Три художницы из Италии» в МВК РАХ

10 апреля 2021 года Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели (Москва, Пречистенка, д. 19).
Выставка «Фантазии на тему бумаги», организованная Итальянским институтом культуры в Москве и Посольством Италии совместно с Российской академией художеств, способна моментально перенести зрителя на территорию воображения, благодаря различным видам использования данного материала — главного героя сложных инсталляций трех итальянских художниц, отличающихся собственным креативным подходом и опытом, но работающих с одной и той же материей.
Работы Фламинии Мантегацца и Лучаны Претта Фьоре, представленные на выставке, дают начало двум взаимодополняющим историям: зрелищному движению «Облаков», которое разворачивается над нами, свободное и независимое от сковывающих границ и ритмов, столь свойственных нашей повседневности, и иного, более камерного подхода, отраженного в привычных деталях, отличных меж собой, но, словно «Окна души», одинаково похожих на легкий жест, приоткрывающий коробочку с красками, откуда можно черпать настроения и живописать.
Анна Онести вдохновлена темой, возвращающей нас к порядку и круговороту вещей в природе, — к «Семенам», которые лежат в основе любого жизненного процесса. Пространство, предлагаемое художницей, рассечено летящими воздушными змеями, в то время как на стенах, похожие на разноцветные штандарты, застыли в вертикальной и горизонтальной проекции росписи, вобравшие в себя глубокое исследование восточных практик.
Бумага, обладая особой лёгкостью, способна пускаться в тысячи приключений, как, впрочем, и само слово, отпечатанное на ее поверхности, которое по произнесению превращается в звук, идею, мысль, мечту.
Выставка работает до 9 мая.
Для справки:
Фламиния Мантегацца обучалась в Рио-де-Жанейро, где она окончила факультет экономики и истории, а также в Риме, куда она переехала в конце 1980‑х годов. В Италии вновь вспыхнула ее страсть к искусству, некогда проявленная еще в Школе визуальных искусств Parque Lage в Рио. Занимаясь продвижением международного туризма, Фламиния разрабатывала особо сложные городские проекты и инсталляции экологической направленности, одна из которых входит в постоянную экспозицию Музея MUST в Фаэнце. Художница принимала участие в престижных выставках в Италии и за рубежом, в Лондоне и Стамбуле.
Анна Онести получила образование в Риме и в Турине. Затем она продолжила программу обучения в Японии, Индии и Индонезии, ее особой целью стало изучение древних методов окрашивания и реставрации бумаги, а также исследование символических значений, присущих полету воздушных змеев в восточных культурах. В ее арсенале — многочисленные выставки в Италии и за рубежом, а также деятельность в области культурного наследия, частое сотрудничество с международными организациями, занимающимися вопросами охраны объектов культурного наследия.
Лучана Претта Фьоре (урожденная Лучана дус Сантус) получила свое образование в бразильском городе Сальвадоре, где она окончила Школу изящных искусств Федерального университета штата Баия, а затем продолжила свое обучение в Италии — в Академиях изящных искусств Рима и Болоньи.
Личный опыт путешествий укрепил ее стремление использовать в своем творчестве разноплановые материалы, такие как фотография и керамика, а в последнее время бумагу в комбинации с живописью. В 2017 году художница создает намеренно незавершенную работу, которую скорее можно определить как work in progress, под названием «Реминисценции — места памяти», в которой используются небольшие картонные коробки, расписанные буквально ощущениями и эмоциями из детства, что устанавливает своеобразную, бесконечно переплетающуюся связь между настоящим и прошлым.
Будучи занятой также в социальной и образовательной сферах, Фьоре участвует в знаковых международных проектах, таких как сотрудничество между немецким городом Дахау и городом Фонди в итальянской области Лацио, выстраивая таким образом культурный мост между различными мировоззрениями.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.