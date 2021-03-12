Выставка «Фантазии на тему бумаги. Три художницы из Италии» в МВК РАХ

10 апре­ля 2021 года Музей­но-выста­воч­ный ком­плекс Рос­сий­ской ака­де­мии худо­жеств Гале­рея искусств Зура­ба Цере­те­ли (Москва, Пре­чи­стен­ка, д. 19).

Выстав­ка «Фан­та­зии на тему бума­ги», орга­ни­зо­ван­ная Ита­льян­ским инсти­ту­том куль­ту­ры в Москве и Посоль­ством Ита­лии сов­мест­но с Рос­сий­ской ака­де­ми­ей худо­жеств, спо­соб­на момен­таль­но пере­не­сти зри­те­ля на тер­ри­то­рию вооб­ра­же­ния, бла­го­да­ря раз­лич­ным видам исполь­зо­ва­ния дан­но­го мате­ри­а­ла — глав­но­го героя слож­ных инстал­ля­ций трех ита­льян­ских худож­ниц, отли­ча­ю­щих­ся соб­ствен­ным кре­а­тив­ным под­хо­дом и опы­том, но рабо­та­ю­щих с одной и той же материей.

Рабо­ты Фла­ми­нии Ман­те­гац­ца и Луча­ны Прет­та Фьо­ре, пред­став­лен­ные на выстав­ке, дают нача­ло двум вза­и­мо­до­пол­ня­ю­щим исто­ри­ям: зре­лищ­но­му дви­же­нию «Обла­ков», кото­рое раз­во­ра­чи­ва­ет­ся над нами, сво­бод­ное и неза­ви­си­мое от ско­вы­ва­ю­щих гра­ниц и рит­мов, столь свой­ствен­ных нашей повсе­днев­но­сти, и ино­го, более камер­но­го под­хо­да, отра­жен­но­го в при­выч­ных дета­лях, отлич­ных меж собой, но, слов­но «Окна души», оди­на­ко­во похо­жих на лег­кий жест, при­от­кры­ва­ю­щий коро­боч­ку с крас­ка­ми, отку­да мож­но чер­пать настро­е­ния и живописать.

Анна Оне­сти вдох­нов­ле­на ​​темой, воз­вра­ща­ю­щей нас к поряд­ку и кру­го­во­ро­ту вещей в при­ро­де, — к «Семе­нам», кото­рые лежат в осно­ве любо­го жиз­нен­но­го про­цес­са. Про­стран­ство, пред­ла­га­е­мое худож­ни­цей, рас­се­че­но летя­щи­ми воз­душ­ны­ми зме­я­ми, в то вре­мя как на сте­нах, похо­жие на раз­но­цвет­ные штан­дар­ты, засты­ли в вер­ти­каль­ной и гори­зон­таль­ной про­ек­ции рос­пи­си, вобрав­шие в себя глу­бо­кое иссле­до­ва­ние восточ­ных практик.

Бума­га, обла­дая осо­бой лёг­ко­стью, спо­соб­на пус­кать­ся в тыся­чи при­клю­че­ний, как, впро­чем, и само сло­во, отпе­ча­тан­ное на ее поверх­но­сти, кото­рое по про­из­не­се­нию пре­вра­ща­ет­ся в звук, идею, мысль, мечту.

Выстав­ка рабо­та­ет до 9 мая.

Для справ­ки:

Фла­ми­ния Ман­те­гац­ца обу­ча­лась в Рио-де-Жаней­ро, где она окон­чи­ла факуль­тет эко­но­ми­ки и исто­рии, а так­же в Риме, куда она пере­еха­ла в кон­це 1980‑х годов. В Ита­лии вновь вспых­ну­ла ее страсть к искус­ству, неко­гда про­яв­лен­ная еще в Шко­ле визу­аль­ных искусств Parque Lage в Рио. Зани­ма­ясь про­дви­же­ни­ем меж­ду­на­род­но­го туриз­ма, Фла­ми­ния раз­ра­ба­ты­ва­ла осо­бо слож­ные город­ские про­ек­ты и инстал­ля­ции эко­ло­ги­че­ской направ­лен­но­сти, одна из кото­рых вхо­дит в посто­ян­ную экс­по­зи­цию Музея MUST в Фаэн­це. Худож­ни­ца при­ни­ма­ла уча­стие в пре­стиж­ных выстав­ках в Ита­лии и за рубе­жом, в Лон­доне и Стамбуле.

Анна Оне­сти полу­чи­ла обра­зо­ва­ние в Риме и в Турине. Затем она про­дол­жи­ла про­грам­му обу­че­ния в Япо­нии, Индии и Индо­не­зии, ее осо­бой целью ста­ло изу­че­ние древ­них мето­дов окра­ши­ва­ния и рестав­ра­ции бума­ги, а так­же иссле­до­ва­ние сим­во­ли­че­ских зна­че­ний, при­су­щих поле­ту воз­душ­ных зме­ев в восточ­ных куль­ту­рах. В ее арсе­на­ле — мно­го­чис­лен­ные выстав­ки в Ита­лии и за рубе­жом, а так­же дея­тель­ность в обла­сти куль­тур­но­го насле­дия, частое сотруд­ни­че­ство с меж­ду­на­род­ны­ми орга­ни­за­ци­я­ми, зани­ма­ю­щи­ми­ся вопро­са­ми охра­ны объ­ек­тов куль­тур­но­го наследия.

Луча­на Прет­та Фьо­ре (урож­ден­ная Луча­на дус Сан­тус) полу­чи­ла свое обра­зо­ва­ние в бра­зиль­ском горо­де Саль­ва­до­ре, где она окон­чи­ла Шко­лу изящ­ных искусств Феде­раль­но­го уни­вер­си­те­та шта­та Баия, а затем про­дол­жи­ла свое обу­че­ние в Ита­лии — в Ака­де­ми­ях изящ­ных искусств Рима и Болоньи.

Лич­ный опыт путе­ше­ствий укре­пил ее стрем­ле­ние исполь­зо­вать в сво­ем твор­че­стве раз­но­пла­но­вые мате­ри­а­лы, такие как фото­гра­фия и кера­ми­ка, а в послед­нее вре­мя бума­гу в ком­би­на­ции с живо­пи­сью. В 2017 году худож­ни­ца созда­ет наме­рен­но неза­вер­шен­ную рабо­ту, кото­рую ско­рее мож­но опре­де­лить как work in progress, под назва­ни­ем «Реми­нис­цен­ции — места памя­ти», в кото­рой исполь­зу­ют­ся неболь­шие кар­тон­ные короб­ки, рас­пи­сан­ные бук­валь­но ощу­ще­ни­я­ми и эмо­ци­я­ми из дет­ства, что уста­нав­ли­ва­ет свое­об­раз­ную, бес­ко­неч­но пере­пле­та­ю­щу­ю­ся связь меж­ду насто­я­щим и прошлым.

Будучи заня­той так­же в соци­аль­ной и обра­зо­ва­тель­ной сфе­рах, Фьо­ре участ­ву­ет в зна­ко­вых меж­ду­на­род­ных про­ек­тах, таких как сотруд­ни­че­ство меж­ду немец­ким горо­дом Дахау и горо­дом Фон­ди в ита­льян­ской обла­сти Лацио, выстра­и­вая таким обра­зом куль­тур­ный мост меж­ду раз­лич­ны­ми мировоззрениями.

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