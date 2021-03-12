«Вампиры средней полосы» – премьера в киноцентре «Октябрь»

КАРО.Арт и видео­сер­вис START при­гла­ша­ют на пре­мье­ру двух пер­вых эпи­зо­дов сери­а­ла «Вам­пи­ры сред­ней поло­сы». Пре­мье­ра прой­дет на боль­шом экране пер­во­го зала кино­цен­тра «Октябрь» 16 мар­та в 20.00. После про­смот­ра состо­ит­ся обсуж­де­ние с акте­ра­ми: Оль­гой Меды­нич, Дмит­ри­ем Чебо­та­ре­вым, Арте­мом Тка­чен­ко и Алек­сан­дром Устю­го­вым, а так­же с авто­ром идеи Алек­се­ем Аки­мо­вым. Моде­ра­тор бесе­ды – Егор Москвитин.

Смо­ленск – обыч­ный город, рас­по­ло­жен­ный в сред­ней поло­се Рос­сии. Лишь одно отли­ча­ет его от любо­го дру­го­го про­вин­ци­аль­но­го горо­да сред­ней поло­сы... В Смо­лен­ске живут вам­пи­ры! Живут дав­но. Живут тихо. Живут по зако­ну. Живут непри­ме­ча­тель­ной жиз­нью обыч­ной рос­сий­ской семьи и вовсе не уби­ва­ют людей. Хотя кровь, конеч­но, попи­ва­ют. И вот когда в бере­зо­вой роще под Смо­лен­ском нахо­дят обес­кров­лен­ных пар­ней... Мир­ная жизнь смо­лен­ских вам­пи­ров ока­зы­ва­ет­ся под угрозой.

«Смо­ленск в нашем сери­а­ле не слу­ча­ен, ведь у горо­да боль­шая исто­рия. Его бра­ли нем­цы, фран­цу­зы, и ста­ра­лись даже тата­ры. У нас будет мно­го исто­ри­че­ских флеш­б­э­ков, ведь вам­пи­ры живут очень дав­но, а дед Сла­ва вооб­ще осно­вал Смо­ленск», – рас­ска­зы­ва­ет режис­сер Антон Маслов.

Пред­во­ди­те­ля вам­пир­ской «ячей­ки обще­ства» деда Сла­ву сыг­рал Юрий Сто­я­нов. Эта роль была напи­са­на спе­ци­аль­но для него.

«В назва­нии сери­а­ла очень мно­го под­ска­зок, если к нему при­смот­реть­ся и при­слу­шать­ся, — гово­рит Юрий Сто­я­нов. — Там есть сло­во “вам­пи­ры” и там есть “сред­ней поло­сы”. Это назва­ние, с одной сто­ро­ны, и иро­нич­ное, жан­ро­вое, и в тоже вре­мя теп­лое. Сред­няя поло­са Рос­сии – это что-то такое род­ное, рус­ское, важ­ное, историческое».

Пер­вый эпи­зод сери­а­ла участ­во­вал в кон­курс­ной про­грам­ме фести­ва­ля «Пилот» в 2018 году, Юрий Сто­я­нов тогда полу­чил приз за луч­шую муж­скую роль, а сам сери­ал — отлич­ные отзы­вы кри­ти­ков, вклю­чив­ших «Вам­пи­ров сред­ней поло­сы» в спис­ки луч­ших участ­ни­ков смот­ра и самых ожи­да­е­мых рос­сий­ских сериалов.

Алек­сей Аки­мов, автор сце­на­рия, про­дю­сер: «Когда-то мы с дру­зья­ми посмот­ре­ли ново­зе­ланд­ский фильм “Реаль­ные упы­ри”. Очень весё­лое мок­ью­мен­та­ри. Заду­ма­лись, а как бы мог­ли выгля­деть вам­пи­ры с рос­сий­ски­ми пас­пор­та­ми? А у них вооб­ще есть пас­пор­та? А они дела­ют отчис­ле­ния в пен­си­он­ный фонд? А у нас они тоже боя­лись бы чес­но­ка? Ста­ли на ходу фон­та­ни­ро­вать иде­я­ми, и в какой-то момент при­шли к выво­ду, что жизнь вам­пи­ров в Рос­сии гораз­до слож­нее и глуб­же гро­тес­ко­вой коме­дии. Так появил­ся детектив!»

Сле­дят за соблю­де­ни­ем вам­пир­ско-мир­ских зако­нов «хра­ни­те­ли» во гла­ве с суро­вой Ири­ной Вита­льев­ной в испол­не­нии Татья­ны Доги­ле­вой. Так­же роли в сери­а­ле испол­ни­ли Ека­те­ри­на Куз­не­цо­ва, Артем Тка­чен­ко, Оль­га Меды­нич, Миха­ил Гав­ри­лов, Дмит­рий Чебо­та­рев, Алек­сандр Устю­гов и Глеб Калюжный.



Фото предо­став­ле­но видео­сер­ви­сом START

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