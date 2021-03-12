«Вампиры средней полосы» – премьера в киноцентре «Октябрь»

КАРО.Арт и видеосервис START приглашают на премьеру двух первых эпизодов сериала «Вампиры средней полосы». Премьера пройдет на большом экране первого зала киноцентра «Октябрь» 16 марта в 20.00. После просмотра состоится обсуждение с актерами: Ольгой Медынич, Дмитрием Чеботаревым, Артемом Ткаченко и Александром Устюговым, а также с автором идеи Алексеем Акимовым. Модератор беседы – Егор Москвитин.
Смоленск – обычный город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает его от любого другого провинциального города средней полосы... В Смоленске живут вампиры! Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной российской семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней... Мирная жизнь смоленских вампиров оказывается под угрозой.
«Смоленск в нашем сериале не случаен, ведь у города большая история. Его брали немцы, французы, и старались даже татары. У нас будет много исторических флешбэков, ведь вампиры живут очень давно, а дед Слава вообще основал Смоленск», – рассказывает режиссер Антон Маслов.
Предводителя вампирской «ячейки общества» деда Славу сыграл Юрий Стоянов. Эта роль была написана специально для него.
«В названии сериала очень много подсказок, если к нему присмотреться и прислушаться, — говорит Юрий Стоянов. — Там есть слово “вампиры” и там есть “средней полосы”. Это название, с одной стороны, и ироничное, жанровое, и в тоже время теплое. Средняя полоса России – это что-то такое родное, русское, важное, историческое».
Первый эпизод сериала участвовал в конкурсной программе фестиваля «Пилот» в 2018 году, Юрий Стоянов тогда получил приз за лучшую мужскую роль, а сам сериал — отличные отзывы критиков, включивших «Вампиров средней полосы» в списки лучших участников смотра и самых ожидаемых российских сериалов.
Алексей Акимов, автор сценария, продюсер: «Когда-то мы с друзьями посмотрели новозеландский фильм “Реальные упыри”. Очень весёлое мокьюментари. Задумались, а как бы могли выглядеть вампиры с российскими паспортами? А у них вообще есть паспорта? А они делают отчисления в пенсионный фонд? А у нас они тоже боялись бы чеснока? Стали на ходу фонтанировать идеями, и в какой-то момент пришли к выводу, что жизнь вампиров в России гораздо сложнее и глубже гротесковой комедии. Так появился детектив!»
Следят за соблюдением вампирско-мирских законов «хранители» во главе с суровой Ириной Витальевной в исполнении Татьяны Догилевой. Также роли в сериале исполнили Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарев, Александр Устюгов и Глеб Калюжный.
Фото предоставлено видеосервисом START