Ретроспектива фильмов Бруно Ганца пройдет в кинозале Третьяковской галереи

19 марта 2021 года в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи (Москва, Лаврушинский переулок, д. 12) начинаются показы ретроспективы фильмов с участием швейцарского актера Бруно Ганца (22.03.1941–16.02.2019), приуроченные к 80-летию со дня рождения выдающегося мастера кино.
Легендарный «ангел» культового вендерсовского «Небо над Берлином», швейцарец по происхождению, Бруно Ганц за шестьдесят лет своей кинематографической карьеры снялся в фильмах многих знаменитых режиссёров, среди которых Эрик Ромер, Вим Вендерс, Вернер Херцог, Тео Ангелопулос, Ларс фон Триер, Терренс Малик и другие, оставив заметный след в истории кино.
Первая часть программы – «Бруно Ганц: XX век» пройдёт с 19 марта по 20 апреля 2021 года и познакомит публику с работами актёра в фильмах, снятых в прошедшем столетии. Программа из девяти фильмов представит богатую палитру образов, созданных Ганцом, демонстрируя его широчайший актёрский диапазон: от русского графа, влюбленного в маркизу д’O до моряка, отставшего от судна «В белом городе», от невинной жертвы Дракулы до писателя, стоящего перед вечностью. Откроет программу документальный фильм «То, что осталось позади» (2002), рассказывающий о творчестве швейцарского актёра.
Вторая часть ретроспективы – «Бруно Ганц: XXI век» пройдёт осенью – с 22 октября по 26 ноября 2021 года. В ней предполагается участие гостей из Швейцарии, работавших вместе с актёром.
Фильмы будут показаны на языке оригинала, с русскими субтитрами.
Организаторы: Посольство Швейцарии в Москве, Государственная Третьяковская галерея, при поддержке Гёте-Института в Москве и Swiss Films.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.