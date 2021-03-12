Ретроспектива фильмов Бруно Ганца пройдет в кинозале Третьяковской галереи

19 мар­та 2021 года в кино­за­ле Инже­нер­но­го кор­пу­са Госу­дар­ствен­ной Тре­тья­ков­ской гале­реи (Москва, Лавру­шин­ский пере­улок, д. 12) начи­на­ют­ся пока­зы ретро­спек­ти­вы филь­мов с уча­сти­ем швейцарского акте­ра Бру­но Ган­ца (22.03.1941–16.02.2019), при­уро­чен­ные к 80-летию со дня рож­де­ния выда­ю­ще­го­ся масте­ра кино.

Леген­дар­ный «ангел» куль­то­во­го вен­дер­сов­ско­го «Небо над Бер­ли­ном», швейцарец по про­ис­хож­де­нию, Бру­но Ганц за шесть­де­сят лет сво­ей кине­ма­то­гра­фи­че­ской карье­ры снял­ся в филь­мах мно­гих зна­ме­ни­тых режиссёров, сре­ди кото­рых Эрик Ромер, Вим Вен­дерс, Вер­нер Хер­цог, Тео Анге­ло­пу­лос, Ларс фон Три­ер, Тер­ренс Малик и дру­гие, оста­вив замет­ный след в исто­рии кино.

Пер­вая часть про­грам­мы – «Бру­но Ганц: XX век» пройдёт с 19 мар­та по 20 апре­ля 2021 года и позна­ко­мит пуб­ли­ку с рабо­та­ми актёра в филь­мах, сня­тых в про­шед­шем сто­ле­тии. Про­грам­ма из девя­ти филь­мов пред­ста­вит бога­тую палит­ру обра­зов, создан­ных Ган­цом, демон­стри­руя его широчайший актёрский диа­па­зон: от рус­ско­го гра­фа, влюб­лен­но­го в мар­ки­зу д’O до моря­ка, отстав­ше­го от суд­на «В белом горо­де», от невин­ной жерт­вы Дра­ку­лы до писа­те­ля, сто­я­ще­го перед веч­но­стью. Откро­ет про­грам­му доку­мен­таль­ный фильм «То, что оста­лось поза­ди» (2002), рас­ска­зы­ва­ю­щий о твор­че­стве швейцарского актёра.

Вто­рая часть ретро­спек­ти­вы – «Бру­но Ганц: XXI век» пройдёт осе­нью – с 22 октяб­ря по 26 нояб­ря 2021 года. В ней пред­по­ла­га­ет­ся уча­стие гостей из Швейцарии, рабо­тав­ших вме­сте с актёром.

Филь­мы будут пока­за­ны на язы­ке ори­ги­на­ла, с рус­ски­ми субтитрами.

Орга­ни­за­то­ры: Посоль­ство Швейцарии в Москве, Госу­дар­ствен­ная Тре­тья­ков­ская гале­рея, при под­держ­ке Гёте-Института в Москве и Swiss Films.

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