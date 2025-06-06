Выставка «Гражданин большого роста: Дяде Стёпе – 90!» открылась в Москве

В Москве в главном здании Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля на Зубовском бульваре открылась выставка «Гражданин большого роста: Дяде Стёпе — 90!», приуроченная к 90-летию первой публикации стихотворения «Дядя Стёпа» в журнале «Пионер» за 1935 год. Организатор выставки — Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры».

Экспозиция посвящена истории создания и значению образа Дяди Стёпы в отечественной культуре. В рамках выставки посетители могут увидеть параллели между жизнью писателя и судьбой его героя: от выбора профессии до участия в Великой Отечественной войне и обретения семейного счастья.

«В 2025 году исполняется любимому герою детских книг С.В. Михалкова — Дяде Стёпе — 90 лет, — говорит супруга Сергея Михалкова, куратор проекта Российского фонда культуры «Сегодня — дети, завтра — народ» Юлия Валерьевна Субботина-Михалкова. — Нам поступило интересное предложение попытаться проследить историю нашей страны через судьбу литературного героя — провести параллели между судьбой самого автора и Дяди Стёпы. Надеюсь, нам это удалось. Гостей выставки ждёт много интересного! Мне кажется, «Дядю Стёпу» любят и читают дети до сих пор, потому что он добрый, весёлый и любит всем помогать. А вообще, «Дядя Стёпа» — это «Евгений Онегин» для детей».

С приветственным словом выступила генеральный директор Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» Елена Головнина. Она отметила важность подобных выставок и вручила благодарственные письма сотрудникам Музея, принимавших непосредственное участие в подготовке выставки. Перед присутствующими также выступили директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак, директор Государственного центрального музея кино Лариса Баженова, ректор Литературного института имени А.М. Горького, председатель жюри Международного конкурса имени С.В. Михалкова Алексей Варламов.

Отрывок из поэмы «Дядя Стёпа» прочитал актёр театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» Данила Дзыгар.

Известно, что прототипом произведения «Дядя Стёпа» стал милиционер, который служил в седьмом отделении милиции. Кураторы Музея выяснили, что в 1950-е годы к этому отделению относился и дом, где сегодня располагается Гослитмузей, где открылась выставка «Гражданин большого роста: Дяде Стёпе — 90!».

В проекте приняли участие 17 ведущих российских учреждений культуры, образования и архивов, среди которых — Государственный центральный музей кино, Центральный музей Великой Отечественной войны, Российская государственная библиотека, «Союзмультфильм», Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Российский этнографический музей, Государственный исторический музей, Музей Москвы и другие.