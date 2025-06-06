В «Москвариуме» открылась уникальная выставка работ подопечных фонда «Я есть!»

В Международный день защиты детей в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» состоялось торжественное открытие выставки картин художников из Арт-мастерской благотворительного фонда «Я есть!». Проект реализован при поддержке Ростовского областного отделения Русского географического общества, зоопарка Ростова-на-Дону и Благотворительного фонда «Наше Будущее».

Выставку открыла соучредитель фонда «Я есть!» актриса Ксения Алфёрова. На мероприятии присутствовали подопечные фонда и гости «Москвариума».

«Эти картины – творение рук людей с ментальными особенностями. Взгляните на их работы – они говорят красноречивее любых слов. 12 лет мы показываем обществу, что эти люди способны на удивительные вещи. Мы научились летать, как птицы, погружаться в морские глубины, но так и не научились главному – в любых жизненных ситуациях оставаться людьми. И знаете, кто нас учит человечности? Именно те, кого называют «особенными». Дети и взрослые с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП – они носители сердечного тепла и настоящие мастера в искусстве быть людьми», — отметила Ксения Алферова.

Экспозиция представляет собой серию картин с изображением редких видов рыб Ростовской области: русских осетров, белоглазок, вырезубов, белоперых пескарей, стерляди и других. Через своё творчество художники стремились привлечь внимание к проблемам сохранения биоразнообразия донских рыб и природы региона.

Выставка преследует две важные цели: поддержать людей с особенностями и рассказать обществу об их безграничном потенциале, а также напомнить о необходимости бережного отношения к природе.

«Через искусство мы говорим о важном – о хрупкости экосистем и необходимости их защиты. Творчество становится нашим союзником в этом деле, позволяя обращаться к аудитории на языке эмоций и образов. И особенно приятно, что в этот раз рассказать людям о необъятном водном мире нам помогли воспитанники фонда “Я есть!”. Картины, нарисованные ребятами, вдохновляют и стирают грань между людьми вне зависимости от их особенностей», — рассказала директор по маркетингу «Москвариума» Татьяна Голубина.

Фото © пресс-служба Центра океанографии и морской биологии «Москвариум»