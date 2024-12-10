Бахрушинский театральный музей представил новогодние декорации Дома-музея М.Н. Ермоловой и Дома-музея М.С. Щепкина

Уже во вторник, 10 декабря, первые посетители получат возможность оценить новогоднее убранство Дома-музея М.Н. Ермоловой и Дома-музея М.С. Щепкина, которые с середины ноября были закрыты для подготовки к празднованию Нового года. Уникальные праздничные декорации в двух музеях специально создавались для знаменитых «Рождественских детективов» – детских иммерсивных спектаклей. В этом году «Рождественский детектив» впервые пройдет в интерьерах Дома-музея М.С. Щепкина.

«Наши «Рождественские детективы» уже не первый год пользуются большой популярностью среди москвичей и гостей столицы. Каждый год мы создаем новый сценарий, новый праздник, а в этом году впервые проводим Детектив в Доме-музее Щепкина. Нашим юным и самым взыскательным зрителям вместе с героями сказок предстоят увлекательные приключения в исторических интерьерах двух наших Музеев. Как показывает опыт прошлых лет, даже родители, забыв всю серьезность, включаются в представление» – рассказывает генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Спектакли создают уникальную атмосферу и позволяют юным зрителям стать не просто зрителем, а непосредственным участником представления и погрузиться в историю театральной культуры России. «Рождественский детектив. Загадочная история Щепкина» переносит гостей в начало 19 века и зрители вместе с крепостным мальчиком Михаилом, мечтающим стать актером, проходят через испытания, загадки и головоломки. А детектив с элементами карнавала «Ледяное приключение» погружает маленьких гостей в мир загадок и приключений, где персонажи оживают на глазах, а атмосфера праздника буквально витает в воздухе.

Одним из главных героев праздника стало новое праздничное оформление музейных фасадов, которое добавляет волшебства и радости в преддверии новогодних торжеств.