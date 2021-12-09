Выставка «Интерьер XIX-XX веков из собрания Государственного музея А.С. Пушкина. Живопись, графика, фотография» открывается в Москве

15 декабря в Москве открывается выставка «Интерьер XIX-XX веков из собрания Государственного музея А.С. Пушкина. Живопись, графика, фотография».

Интерьеры гостиных, кабинетов, учебных и детских комнат, выполненные в различных техниках, стали со временем важными иконографическими документами той или иной эпохи, своеобразными «портретами», позволяющими воссоздать бытовую среду, проследить влияние архитектурных стилей на внутреннее убранство домов. И что особенно важно для Музея А.С. Пушкина, подчеркнуть неразрывную связь многих произведений с именем поэта.

А.И. Тихобразов. Интерьер белой гостиной. Конец 1840 — начало 1850-х. Бумага, акварель, гуашь, карандаш

А.И. Тихобразов. Интерьер с курильщиком. 1846. Бумага, акварель, гуашь, карандаш

Авторы сочли также необходимым показать интерьеры не только жилых помещений, но и залов музеев в усадьбах Остафьево, Марьино, Никольское-Урюпино, Покровское-Стрешнево, Ярополец и других. В основном это уникальные фотографии 1920-х годов из архива Общества изучения русской усадьбы (ОИРУ), хранящиеся ныне в собрании ГМП. Жизнь многих из этих музеев, открывшихся в национализированных усадьбах, после революции, была очень недолгой.

Выставка дает представление лишь о небольшой части коллекции. Здесь Вы можете увидеть полотна таких известных живописцев, как С.Ю. Жуковский и А.В. Средин, в произведениях которых, созданных в начале XX века, отражаются духовные и живописные поиски художников, ностальгия по уходящему прошлому, поэзия исчезающих усадебных гнезд. Для пушкинского музея особую ценность представляет интерьер гостиной в усадьбе Гончаровых Полотняный завод, созданный Срединым, «поэтом задумчивых залов и гостиных», в 1907-1909 гг. во время поездки в Калужскую губернию.

С.Ю. Жуковский. Интерьер гостиной в имении Брасово. 1916. Холст, масло

В картине «Интерьер гостиной в имении Брасово» (1916) кисти Жуковского каждая деталь исполнена очень тщательно с эстетических позиций современника, любующегося красотой прошлого. Художника привлекали комнаты, обставленные мебелью красного дерева в стиле ампир, украшенные портретами первой половины XIX столетия. «Я большой любитель старины, в особенности пушкинского времени», ‑ говорил С.Ю. Жуковский.

П.В. Сивков. Интерьер в Музее-усадьбе Остафьево. Комната Н.М. Карамзина. 1925-1927. Картон, масло

«Интерьер в Музее-усадьбе Остафьево. Комната Н.М. Карамзина» был запечатлен с натуры живописцем П.В. Сивковым в очень недолгий период существования музея с 1923 по 1930 год. По счастливому стечению обстоятельств, не без участия А.В. Луначарского, должность директора занимал тогда правнук поэта князя П.А. Вяземского граф П.С. Шереметев (1871-1943). Историк по образованию, он разбирал и описывал собранные в усадьбе многочисленные коллекции, изучал архивные материалы по ее истории. Владельцы усадьбы Вяземские, а впоследствии и породнившиеся с ними Шереметевы, около ста лет сохраняли обстановку кабинета Н.М. Карамзина, работавшего в Остафьево над «Историей Государства Российского», и реликвии, связанные с именем историка. Позднее, в 1884 году сюда были помещены пушкинские реликвии, подаренные вдовой поэта П.А. Вяземскому. В глубине комнаты, у окна, — письменный стол А.С. Пушкина с витриной-футляром, в котором лежали прострелянный жилет, снятый с раненого поэта, перчатка П.А. Вяземского (парная к ней, была положена в гроб А.С. Пушкина), свеча с панихиды поэта и многое другое.

Художник не ставил перед собой задачу с документальной точностью запечатлеть все реликвии этой комнаты. Однако ему удалось главное. В этом пронизанном солнечным светом пространстве «неуловимый призрак… [Пушкина] чувствуется <…>, призрак, точно составленный из каких-то атомов, исходящих от вещей поэта…»,- писал А.Н. Греч, исследователь и знаток русской усадьбы, один из создателей ОИРУ.

В.Н. Максутов. Интерьер кабинета. 1847. Холст, масло

Иной «образ» кабинета создан в небольшой работе князя В.Н. Максутов (1826-1886), художника-баталиста, отставного штабс-капитана Измайловского лейб-гвардии полка. Находясь на военной службе, он посещал классы Академии Художеств как вольноприходящий ученик и добился значительных успехов. Картина передает сложившуюся к середине XIX века характерную обстановку кабинета, оставшегося для его владельца местом уединения, но потерявшего парадность XVIII века. Среди других помещений именно кабинет при всей общности стиля и моды имел «свое индивидуальное лицо», являясь «хранителем вкуса хозяина» и «его любимых привычек».

Ж.-Ф. Тома де Томон. Интерьер в доме князей Белосельских-Белозерских. После 1809. Лист из альбома княжны З.А. Белосельской-Белозерской. Бумага, тушь, кисть, перо

Большая часть включенных в выставку произведений – графические работы. Музей по праву гордится редчайшими произведениями французского архитектора и рисовальщика, представителя классицизма Ж.-Ф. Тома де Томона (1760 – 1813), работавшего в России с 1799 года. «Интерьер в доме князей Белосельских-Белозерских» (после 1809) – лист из альбома, принадлежавшего княжне З.А. Белосельской-Белозерской, в замужестве княгине Волконской. К ней обращены хорошо известные строки А.С. Пушкина: «Царица муз и красоты…». На рисунке изображен интерьер мужского кабинета в античном стиле со множеством деталей, «рассказывающих» о князе А.М. Белосельском-Белозерском, человеке широко образованном ‑ писателе, философе, дипломате, меценате, коллекционере. Так, на столе известный портрет князя работы А.-Ш. Карафа; справа на тумбе чертеж плана Крестовского острова, которым с начала XIX века владели Белосельские. На картине над столом – вид на стрелку Васильевского острова со зданием Биржи и ростральной колонной, — архитектурный комплекс, спроектированный Тома де Томоном, с которым князя и его семью связывали дружеские отношения, и многое другое. Любопытно, что художник создал не реальный интерьер дома Белосельских-Белозерских, а порожденный его фантазией, но с конкретными реалиями, что было характерно для творчества художника.

Акварель «Салон Олениных в Приютино» выполнена неизвестным художником, что отнюдь не умоляет ее историко-культурную и мемориальную ценность. В усадьбе, принадлежавшей А.Н. Оленину, президенту Академии художеств, человеку широко образованному, как и в его петербургском доме, царила атмосфера высокой художественной культуры. Здесь собирались поэты, писатели, художники, музыканты, актеры, ученые. Частым гостем семейства был А.С. Пушкин, влюбленный в Анну Оленину. На акварели представлена уютная гостиная усадебного дома, «населенная» хозяевами и их гостями. Любопытно, что фигуры изображенных не просто стаффаж, а узнаваемые персонажи. Наряду с предметами интерьера они привлекают внимание, что, очевидно, было важно для художника, близкого к оленинскому кружку. Среди изображенных А.Н. Оленин, его супруга, дочери, сын, возможно князь П.А. Вяземский и поэт И.И. Козлов. Остается пожалеть, что в этот день в Приютино не гостил Пушкин…

Неизвестный художник. Интерьер комнаты. 1830-е. Холст, масло

Художник-монограммист «А.В.» Дворянская гостиная. Вторая половина XIX века. Картон, масло

Графические интерьеры, выполненные художниками-любителями отличает особая теплота, непосредственность восприятия и «обжитость» изображаемой обстановки. Виды таких интерьеров во множестве представлены в дворянских домашних альбомах наряду с портретами, жанровыми зарисовками, стихами и вложенными между альбомными листами засушенными растениями, напоминающими владельцам о памятных датах.

А.Д. Благово. Салон в усадьбе Горки (гостиная). 1831. Бумага, акварель, карандаш

Акварель «Салон в усадьбе Горки» — единственный сохранившийся лист из альбома, когда-то принадлежащего московской семье Благово, знакомых А.С. Пушкина. Ее автор А.Д. Благово (1794-1865), старшая дочь Е.П. Яньковой (1768-1861), автора одной из самых ярких в русской мемуарной литературе книг «Рассказы бабушки». Рисунок происходит из московской коллекции В.К. Журавлевой, прапраправнучки знаменитой мемуаристки.

На акварели изображены Аграфена Благово и ее маленький сын Дмитрий (1827 — 1897), впоследствии мемуарист, записавший и подготовивший к печати семейную хронику «Рассказы бабушки»; историк, библиофил, поэт. С 1730-х годов усадьба Горки Дмитровского уезда принадлежала Яньковым, позднее, в XIX веке, (до 1890) — Благово. Акварель «Салон в усадьбе Горки» представляет не только огромную историко-мемориальную, но и художественную ценность. Она является замечательным примером альбомного рисунка, выполненного молодой женщиной, не получившей профессионального образования, но, безусловно обладавшей художественным талантом. Акварель отличает стройная композиция, отсутствие нарушений в рисунке, гармоничное колористическое решение.

Л.Х. Петерсен. Интерьер губернаторского дома в Ревеле. 1840-е. Бумага, акварель, белила, лак

Неизвестный художник. Интерьер кабинета. 1830-е. Бумага, акварель, тушь, перо, лак

Отметим, что в последние годы живописные и графические интерьеры XIX века – большая редкость на аукционных торгах. Необыкновенной удачей для музея было приобретение работ А.Н. Раковича (1815-1866), живописца, рисовальщика, литографа и А.И. Тихобразова (1825-1897), архитектора, академика Императорской академии художеств, педагога и акварелиста. Их творчество связано с возникновением и становлением стиля историзма. Массивная мягкая мебель, часто вычурных очертаний, изобилие тканей (портьеры со сложными ламбрекенами, обрамляющие окна и двери, пестрые ковры и обивка), разнообразие живых цветов в трельяжах и на подставках, этажерки, полочки, консоли, заполненные вещами, — все это создавало интерьер «уютной роскоши», воплощенный, в частности, в работах А.И. Тихобразова и А.Н. Раковича.

Неизвестный художник. Интерьер кабинета. 1830-е. Бумага, черная акварель

Неизвестный художник с оригинала А.В. Тыранова 1828. Мастерская братьев Чернецовых. После 1828. Холст, масло

Неизвестный художник. Интерьер гостиной. 1840-1850-е. Картон, масло

Неизвестный художник. Интерьер казенной квартиры. 1830-е. Бумага, акварель, белила, карандаш

Проблема атрибуции для жанра интерьера является столь же актуальной, как и для жанра портретного. Авторство многих неподписных произведений, особенно графических, бывает сложно установить. Трудно определить также не аннотированные изображения многочисленных гостиных, кабинетов, будуаров, детских, так как подавляющее большинство изображенных интерьеров не сохранилось. Провенанс произведения, который, впрочем, далеко не всегда известен, оказывает исследователю неоценимую услугу. В 1971 году от П.С. Котляревской (1906-1979), правнучки декабриста М.Ф. Орлова поступил большой комплекс семейных реликвий. Среди них находился небольшой альбом в темно-зеленом коленкоровом переплете, заполненный акварелями с пейзажами Италии и России, многочисленными видами усадебного дома с роскошной мраморной лестницей, спускающейся в сад и интерьерами. Автором работ владелица считала Н.М. Орлова (1821-1886), сына декабриста. Существовало предположение, что изображенная усадьба – Отрадино Саратовской губернии, ‑ приобретенная им в 1870-е гг. Позднее это предположение подтвердилось. Акварели выполнены мастерски, на высоком художественном уровне. Долгое время их автором считался Н.М. Орлов, однако факты, подтверждающие его талант акварелиста, отсутствовали. С большей вероятностью автором этих рисунков следует считать его супругу Ольгу Павловну, урожденную Кривцову (1838–1926), как известно, прекрасно владевшую акварельной техникой. В настоящее время усадьба находится в руинированном состоянии. Тем большую историко-документальную ценность приобретают эти изображения, являясь уникальным визуальным свидетельством, той «старинной жизни», протекавшей в этих комнатах, демонстрируя несохранившиеся до нашего времени интерьерные ансамбли.

Одно из последних приобретений музея – «Интерьер гостиной» кисти неизвестного русского художника 1850-х гг. Выполненный на высоком профессиональном уровне, со множеством колоритных деталей, увидеть которые удалось благодаря кропотливой и высоко профессиональной работе реставратора музея Е.В. Барановой, интерьер представляет несомненный художественный интерес и, уверены, со временем обретет имя своего создателя.

Выставка завершит работу 22 апреля 2022 года.

Публикуется по материалам Государственного музея А.С. Пушкина

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