Письмо Наполеона I Бонапарта, семейные фотографии Николая II, редкие иконы и другие исторические артефакты – на аукционе «Литфонда»

11 декабря в аукционном доме «Литфонд» пройдут торги, на которых будут представлены книги, автографы, документы, декоративно-прикладное искусство, живопись, иконы и другие материалы, охватывающие разные исторические периоды императорской России. Среди книжных топ-лотов можно выделить, в первую очередь, редчайшую русскую инкунабулу «Евангелие Узкошрифтное» (Москва: Анонимная тип., ок. 1553-1554 г.) по стартовой цене – 3,5 млн рублей.

Автографы и исторические документы, подписанные известными политическими деятелями, в этот раз представлены, например, грамотой к подданным Короны Польской за подписью русского государственного и военного деятеля, ближайшего сподвижника и фаворита императора Петра Великого Александра Меншикова (1709).

«Подобные артефакты с подлинными автографами не только практически не встречаются за пределами музейного и архивного хранения, но и являются редкостью для госфонда. Документ представляет очевидный интерес для государственных учреждений (музеев и архивов) и имеет исключительное коллекционное значение» — написано в экспертном заключении. Стартовая цена лота – 950 тыс. рублей.

Не менее интересно письмо Великого князя, будущего Императора Александра I, адресованное русскому военному и государственному деятелю, генералу от инфантерии Николаю Сергеевичу Свечину (1800). Стартовая цена – 100 тыс. рублей.

Среди иностранных военных реликвий письмо императора Наполеона I Бонапарта герцогу де Фельтру, отправленное в 1813 году. Письмо написано в период организации обороны и защиты от продвижения русских войск в Европе, освобождения Пруссии и уже фактического действия Русско-прусского союза и создания Шестой коалиции против Наполеона. Письмо составлено бароном Фэном, который был в 1813 году личным секретарем императора, и подписано Наполеоном I. Письмо не опубликовано и не цитировано в Grande Correspondences. Стартовая цена – 300 тыс. рублей.

Среди редких икон можно отметить «Богоматерь Казанскую» (конец XVI-начало XVII века, 700 тыс. рублей), икону «Святитель Григорий Богослов, великомученики Георгий и Димитрий» (последняя четверть XVI века, 2 млн рублей), икону в память Незабвенного Императора Александра III «Св. Благоверный князь Александр Невский» (Санкт-Петербург, 1895, 1,8 млн рублей) и многие другие.

Уникальные фотографии музейного уровня представлены, например, дагерротипом, на котором изображен морской офицер, капитан первого ранга с орденом Св. Владимира III степени и знаком «За XX лет беспорочной службы» (нач. 1850-х гг.), групповой фотографией «Император Николай II с супругой, Великий князь Владимир Александрович, Великий князь Николай Николаевич (Младший), Великий князь Михаил Александрович, Министр Императорского Двора барон В.Б. Фредерикс, а также группа придворных на охоте в Беловежской пуще» (Беловежская пуща, до 1905), изображением «Интерьера кабинета Екатерины Михайловны Долгорукой — первой светлейшей княгини Юрьевской, в доме на Английской набережной» (СПб., 1876) и многими другими.

Кроме того, большой популярностью среди коллекционеров, просматривающих каталог, пользуются редкие и уникальные предметы военного обмундирования, среди которых, например, комплект парадного обмундирования нижнего чина Конногвардейского полка (Златоуст, 1855-1857), парадная офицерская гренадерка голштинских войск Великого князя Петра Федоровича (полк Нарышкина), с парадным помпоном и эмалевым вензелем Великого князя Петра Федоровича (до 1762), солдатская кожаная каска тамбурмажора 2-го пехотного Софийского полка, образца 1846 года, с гербом, кокардой и красным парадным султаном конского волоса (1853-1856 гг.), офицерский гренадерский кивер (шако), образца 1830 года (Франция, первая половина XIX века).

Большую мемориальную и коллекционную ценность представляет комплект воинских наград, из семьи ефрейтора 148-го Каспийского Ее Императорского Высочества Великой княгини Анастасии Николаевны полка, участника Первой мировой войны, Ивана Коптева (1915-1917).

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