Музыка Бетховена и Брамса прозвучит в Белгородской филармонии

22 января 2021 года, в 19:00, в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт в рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».
В исполнении симфонического оркестра под управлением главного дирижёра — заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина прозвучит Симфония № 1 до минор, ор. 68 Иоганнеса Брамса.
Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, ор. 61 Людвига ван Бетховена с белгородским оркестром исполнит заслуженный артист РФ Никита Борисоглебский (скрипка, Москва).
Блистательный молодой российский скрипач Никита Борисоглебский сегодня по праву считается одним из самых талантливых музыкантов современности. Он — один из немногих, кто за краткий срок смог завоевать сердца слушателей и добиться международной известности.
Музыкант — лауреат многочисленных международных конкурсов, удостоен ряда наград различных фондов и Правительства РФ.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.