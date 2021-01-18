Музыка Бетховена и Брамса прозвучит в Белгородской филармонии



Редакция СМИ Артмосковия вот уже 8 лет работает с компанией IHC.RU. Наше сотрудничество началось по другим проектам 2 апреля 2012 года. Все эти 8 лет мы “в эфире”. Отзывчивая техническая поддержка, замечательный коллектив, доброжелательная администрация – что еще нужно, чтобы заниматься развитием собственных интернет-проектов? Сердечно благодарим и рекомендуем!

Интернет-хостинг центр – это быстрые сервера в Москве и за её пределами.

Доказано собственным опытом сотрудничества.