Более 20 брутальных и элегантных, инновационных и минималистичных мотоциклов, а также концепты, видео и модели, которые меняют представление о границах фантазии и духе свободы представил на выставку «Горел асфальт» Музей современного искусства Эрарта.

Понятие «кастом» зародилось в Америке в далеких 30-х годах прошлого века. К тому времени производство автомобилей было поставлено на поток, что превратило машины в доступное средство передвижения для большинства людей. Спортивные автомобили все так же являлись дорогим удовольствием. Обычная машина «облегчалась» за счет удаления «лишних» деталей, а двигатель форсировался. Это направление стремительно набирало обороты и в конце 40-х годов превратилось во всеамериканскую истерию. Появилось огромное количество всевозможных клубов. В этот же период возникло такое понятие, как «кастом-кар». Первый автомобиль подобного рода был сделан выдающимися механиками и жестянщиками, братьями Джорджем и Сэмом Баррисами.

Эта культура объединила постройку и переделку автомобилей (хот-роддинг) и мотоциклов, музыку рокабилли, сопутствующие стили в одежде, прическах, тату и спустя полвека превратилась уже в индустрию и настоящий социальный феномен мирового масштаба. Понятие «кастом-байк», как и вся байкерская тематика, зародилось в Америке в 50-х годах. Но если «байк» ― это любой мотоцикл, то «кастом-байк» — это произведение искусства. Любые детали, окрас, материалы, аксессуары делаются по желанию его будущего хозяина.

Кастомайзинг — это бизнес, искусство или спорт? Однозначно ответить трудно, но закономерно, что производство кастом-байков по мере развития трансформировалось из гаражного хобби в полноценную индустрию. Каждый зритель, воспользовавшись многообразием представленного на выставке контента, сможет сам найти ответ на этот вопрос.

Соревновательный дух в той или иной степени присущ любому виду творчества. Кастомайзинг — не исключение. Ежегодно во всем мире проходят десятки конкурсов, где демонстрируются новые дизайнерские и инженерные решения. Официальный чемпионат мира по мотоциклетному кастомайзингу проводится с 2004 года. Чем не технический вид спорта? В наши дни отечественный кастомайзинг рванул вперед, так, что за секунды превратился в точку на горизонте, оставив после себя лишь запах жженой резины и горячего асфальта. А энтузиасты, которые еще совсем недавно были одержимы идеей, получили международное признание. На счету наших мастеров большое количество наград, они становились неоднократными чемпионами по кастомайзингу. А на их байках неоднократно ставились рекорды скорости.

Выставка «Горел асфальт» в музее Эрарта — это приглашение в завораживающий мир мечты, ставшей реальностью, уникального дизайна и технологического совершенства. Именно поэтому оценить ее по достоинству смогут не только специалисты в области автомотопрома, но и каждый, кому не безразличен дух свободы и красоты.

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