В музее-заповеднике П.И. Чайковского работает выставка шедевров запасников Дома великого композитора

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В мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского открылась выставка произведений изобразительного искусства «Шедевры запасников Дома П.И. Чайковского».

Выставочное пространство разделено на тематические разделы. Посетители смогут увидеть изображения музея и окрестностей Клина, серию портретов выдающихся музыкантов и близких людей композитора. Особое место отведено людям, стоявшим у истоков музея, музейным сотрудникам – Николаю Тимофеевичу Жегину, Ипполиту Ильичу Чайковскому, Юрию Львовичу Давыдову.
«Коллекция произведений изобразительного искусства музея-заповедника насчитывает свыше шести тысяч единиц, – сказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова. – В ее основе – работы, принадлежавшие Петру Ильичу и его брату, основателю музея Модесту Ильичу Чайковскому. Коллекцию начали собирать в 1920-е годы, и она пополняется по сей день. В богатой коллекции есть работы Константина Маковского, Бориса Кустодиева, Михаила Шемякина, Витольда Бялыницкого-Бирули, Федора Шехтеля, Ильи Гинцбурга и других известных мастеров».
На выставке впервые будет представлен графический портрет основателя Петербургской консерватории, друга и учителя Чайковского Антона Григорьевича Рубинштейна, выполненный художником Михаилом Рундальцовым.
Посетителей наверняка заинтересуют и три «загадочных» портрета П.И. Чайковского.
Выставка будет работать до 7 июня.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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