В сети вышел трейлер нового проекта анимационной компании «ЯРКО» – мультсериала «Шушумагия» для девочек в возрасте от 4 до 6 лет. Заглавный трек к сериалу исполнила популярная певица, блогер и телеведущая Милана Хаметова. Цифровая премьера «Шушумагии» состоится уже этой осенью.

Проект выполнен в технологии 2D, в первом сезоне запланировано 26 серий по 6’30 минут каждая. По сюжету сериала пять девочек, отдыхающих в эколагере у моря, находят портал в Волшебный лес. Там они встречаются с его Хранительницей – Мамой Шамой и, неожиданно для себя, становятся воспитательницами необыкновенных существ шушу, получив при этом магические силы. И теперь у девочек ни минуты покоя – ведь они должны защищать гармонию в Волшебном лесу, а ещё отвечать за то, чтобы озорные шушу выросли и тоже стали настоящими Хранителями!

«В этом году зрители увидят новый сериал, который мы создаем с большой любовью и вниманием к современной женской аудитории. В России крайне мало проектов для девочек дошкольного возраста, ранее эта потребность закрывалась за счёт зарубежных производителей контента. Для исполнения заглавной песни к сериалу мы пригласили Милану Хаметову, поскольку полностью совпадаем с ней по аудитории и ценностям. Юмор и мемы находят свое место в нашем проекте, позволяя быть на одной волне со зрительницами. Мы уверены, что «Шушумагия» не только вызовет интерес у зрительниц, но и станет их самым любимым сериалом про женскую дружбу!», – рассказывает Альбина Мухаметзянова, генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

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