Выставка «Лида Борелли – актриса театра и кино» открывается в Москве

Государственный центральный музей кино, Итальянский Институт культуры в Москве и Институт театра и мелодрамы при Фонде Джорджо Чини (Италия) представляют международный проект «Лида Борелли – актриса театра и кино».
В преддверии перекрёстного Года музеев России и Италии Музей кино откроет выставку «Лида Борелли — актриса театра и кино», подготовленную в сотрудничестве с коллегами из Института театра и мелодрамы при Фонде Джорджо Чини (Италия) и Итальянского Института культуры в Москве. Кураторы выставки — Мария Ида Биджи и Марианна Дзаннони. Открытие выставки станет идеальным продолжением празднования дня рождения Музея кино.
На выставке будут представлены материалы о жизни и творчестве знаменитой итальянской актрисы Лиды Борелли, яркая карьера которой пришлась на 1910‑е годы. Изучением наследия Лиды Борелли занимаются специалисты Института театра и мелодрамы при Фонде Джорджо Чини при содействии наследников Лиды Борелли. Данная выставка – результат многолетней исследовательской работы, кульминацией которой является публикация монографии «Театр Лиды Борелли», под редакцией Марии Иды Биджи и Марианны Дзаннони (Издательство «Fratelli Alinari», Флоренция, 2017). Материалы для выставки предоставили различные учреждения Италии: музеи и театры, библиотеки и фонды.
Лида Борелли родилась в 1887 году, в актерской семье и начала выступать на сцене уже в детстве. Она принадлежит к тому актерскому поколению, которое пришло в профессию вслед за поколением великой актрисы Элеоноры Дузе. В разные периоды своего творчества Борелли состояла в труппах режиссеров Руджеро Руджери, Эрмето Новелли, выступала на сценах разных городов Италии. Лида Борелли играла в пьесах знаменитых драматургов-модернистов Габриэле Д’Аннунцио, Оскара Уайльда, снималась в кино (в фильмографии актрисы порядка пятнадцати картин, снятых в период 1913 — 1918 гг.). В круг ее друзей входили самые яркие творцы и интеллектуалы Италии первой четверти XX века. Будучи востребованной актрисой, Лида Борелли также считалась законодательницей моды. Борелли снимали ведущие фотографы эпохи.
Лида Борелли прожила долгую жизнь, а ее сценическая и кинокарьера завершилась в 1918 году, кода она вышла замуж за графа Витторио Чини — в дальнейшем она посвятила себя заботам о муже и детях.
Выставка «Лида Борелли — актриса театра и кино» закрепляет традицию сотрудничества Музея кино и Итальянского Института культуры в Москве, которая возникла год назад, при подготовке и проведении выставки «Федерико Феллини: 100». Выставка открыта для посещения со 2 апреля 2021 года.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.