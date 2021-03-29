Выставка «Лида Борелли – актриса театра и кино» открывается в Москве

Госу­дар­ствен­ный цен­траль­ный музей кино, Ита­льян­ский Инсти­тут куль­ту­ры в Москве и Инсти­тут теат­ра и мело­дра­мы при Фон­де Джор­джо Чини (Ита­лия) пред­став­ля­ют меж­ду­на­род­ный про­ект «Лида Борел­ли – актри­са теат­ра и кино».

В пред­две­рии пере­крёст­но­го Года музеев Рос­сии и Ита­лии Музей кино откро­ет выстав­ку «Лида Борел­ли — актри­са теат­ра и кино», под­го­тов­лен­ную в сотруд­ни­че­стве с кол­ле­га­ми из Инсти­ту­та теат­ра и мело­дра­мы при Фон­де Джор­джо Чини (Ита­лия) и Ита­льян­ско­го Инсти­ту­та куль­ту­ры в Москве. Кура­то­ры выстав­ки — Мария Ида Биджи и Мари­ан­на Дзан­но­ни. Откры­тие выстав­ки ста­нет иде­аль­ным про­дол­же­ни­ем празд­но­ва­ния дня рож­де­ния Музея кино.

На выстав­ке будут пред­став­ле­ны мате­ри­а­лы о жиз­ни и твор­че­стве зна­ме­ни­той ита­льян­ской актри­сы Лиды Борел­ли, яркая карье­ра кото­рой при­шлась на 1910‑е годы. Изу­че­ни­ем насле­дия Лиды Борел­ли зани­ма­ют­ся спе­ци­а­ли­сты Инсти­ту­та теат­ра и мело­дра­мы при Фон­де Джор­джо Чини при содей­ствии наслед­ни­ков Лиды Борел­ли. Дан­ная выстав­ка – резуль­тат мно­го­лет­ней иссле­до­ва­тель­ской рабо­ты, куль­ми­на­ци­ей кото­рой явля­ет­ся пуб­ли­ка­ция моно­гра­фии «Театр Лиды Борел­ли», под редак­ци­ей Марии Иды Биджи и Мари­ан­ны Дзан­но­ни (Изда­тель­ство «Fratelli Alinari», Фло­рен­ция, 2017). Мате­ри­а­лы для выстав­ки предо­ста­ви­ли раз­лич­ные учре­жде­ния Ита­лии: музеи и теат­ры, биб­лио­те­ки и фонды.

Лида Борел­ли роди­лась в 1887 году, в актер­ской семье и нача­ла высту­пать на сцене уже в дет­стве. Она при­над­ле­жит к тому актер­ско­му поко­ле­нию, кото­рое при­шло в про­фес­сию вслед за поко­ле­ни­ем вели­кой актри­сы Эле­о­но­ры Дузе. В раз­ные пери­о­ды сво­е­го твор­че­ства Борел­ли состо­я­ла в труп­пах режис­се­ров Руд­же­ро Руд­же­ри, Эрме­то Новел­ли, высту­па­ла на сце­нах раз­ных горо­дов Ита­лии. Лида Борел­ли игра­ла в пье­сах зна­ме­ни­тых дра­ма­тур­гов-модер­ни­стов Габ­ри­э­ле Д’Аннунцио, Оска­ра Уайль­да, сни­ма­лась в кино (в филь­мо­гра­фии актри­сы поряд­ка пят­на­дца­ти кар­тин, сня­тых в пери­од 1913 — 1918 гг.). В круг ее дру­зей вхо­ди­ли самые яркие твор­цы и интел­лек­ту­а­лы Ита­лии пер­вой чет­вер­ти XX века. Будучи вос­тре­бо­ван­ной актри­сой, Лида Борел­ли так­же счи­та­лась зако­но­да­тель­ни­цей моды. Борел­ли сни­ма­ли веду­щие фото­гра­фы эпохи.

Лида Борел­ли про­жи­ла дол­гую жизнь, а ее сце­ни­че­ская и кино­ка­рье­ра завер­ши­лась в 1918 году, кода она вышла замуж за гра­фа Вит­то­рио Чини — в даль­ней­шем она посвя­ти­ла себя забо­там о муже и детях.

Выстав­ка «Лида Борел­ли — актри­са теат­ра и кино» закреп­ля­ет тра­ди­цию сотруд­ни­че­ства Музея кино и Ита­льян­ско­го Инсти­ту­та куль­ту­ры в Москве, кото­рая воз­ник­ла год назад, при под­го­тов­ке и про­ве­де­нии выстав­ки «Феде­ри­ко Фел­ли­ни: 100». Выстав­ка откры­та для посе­ще­ния со 2 апре­ля 2021 года.

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