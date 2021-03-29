Возрождая традиции – Музей военной формы приглашает на концерт классической музыки

20 апреля 2021 года в Колонном зале усадьбы Васильчиковых (Музей военной формы) состоится первый музыкальный вечер «Бетховен-Брамс. От классики к романтизму». Для всех гостей вечера пройдет экскурсия по великолепному усадебному дому и концерт классической музыки.
Музыкальная история усадьбы Васильчиковых берет свое начало еще с XIX века, когда Никитская улица была одной из самых представительных в Москве и считалась улицей аристократов. Бальная и салонная жизнь усадьбы кипела: Васильчиковы проводили литературно-музыкальные вечера, на которых бывали Н.В. Гоголь, Ф.И. Тютчев, И.К. Айвазовский, С.М. Соловьев, В.А. Соллогуб и другие выдающиеся люди своего времени.
«С моим постоянным партнёром, потрясающим пианистом Виктором Чернелевским, в Овальном зале было сыграно большое количество премьер, много современной музыки и музыки прошлого. Мой первый CD, был записан ночными и дневными сессиями в этом зале... И когда я говорю о том, что Овальный зал сформировал меня, то я воспринимаю это не как сумму концертов, записей, репетиций... Это — больше, чем сумма! Для меня — это приглашение в несуетность и измерение Глубины Времени, в Весну, в Счастье...», – говорит доцент Московской консерватории, скрипач Родион Замуруев.
«Я очень рада, что в таком замечательном месте, в центре Москвы, вновь возобновятся концерты классической музыки. После реставрации залу вернули первозданный вид. Его акустика просто создана для исполнения камерных сочинений.
Мы надеемся, что программа первого концерта, составленная из знаковых произведений в своем жанре, станет отправной точкой в формировании концертного сезона и привлечет внимание публики к новому концертному залу Москвы…», – делится участница 1‑го музыкального вечера Дарья Дверник.
Возрождая традиции изысканных салонных вечеров, создававших особую атмосферу дворянской усадьбы, музыканты исполнят для вас произведения выдающихся композиторов XVIII–XIX веков.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.