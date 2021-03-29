Возрождая традиции – Музей военной формы приглашает на концерт классической музыки

20 апре­ля 2021 года в Колон­ном зале усадь­бы Василь­чи­ко­вых (Музей воен­ной фор­мы) состо­ит­ся пер­вый музы­каль­ный вечер «Бет­хо­вен-Брамс. От клас­си­ки к роман­тиз­му». Для всех гостей вече­ра прой­дет экс­кур­сия по вели­ко­леп­но­му уса­деб­но­му дому и кон­церт клас­си­че­ской музыки.

Музы­каль­ная исто­рия усадь­бы Василь­чи­ко­вых берет свое нача­ло еще с XIX века, когда Никит­ская ули­ца была одной из самых пред­ста­ви­тель­ных в Москве и счи­та­лась ули­цей ари­сто­кра­тов. Баль­ная и салон­ная жизнь усадь­бы кипе­ла: Василь­чи­ко­вы про­во­ди­ли лите­ра­тур­но-музы­каль­ные вече­ра, на кото­рых быва­ли Н.В. Гоголь, Ф.И. Тют­чев, И.К. Айва­зов­ский, С.М. Соло­вьев, В.А. Сол­ло­губ и дру­гие выда­ю­щи­е­ся люди сво­е­го времени.

«С моим посто­ян­ным парт­нё­ром, потря­са­ю­щим пиа­ни­стом Вик­то­ром Чер­не­лев­ским, в Оваль­ном зале было сыг­ра­но боль­шое коли­че­ство пре­мьер, мно­го совре­мен­ной музы­ки и музы­ки про­шло­го. Мой пер­вый CD, был запи­сан ноч­ны­ми и днев­ны­ми сес­си­я­ми в этом зале... И когда я гово­рю о том, что Оваль­ный зал сфор­ми­ро­вал меня, то я вос­при­ни­маю это не как сум­му кон­цер­тов, запи­сей, репе­ти­ций... Это — боль­ше, чем сум­ма! Для меня — это при­гла­ше­ние в несу­ет­ность и изме­ре­ние Глу­би­ны Вре­ме­ни, в Вес­ну, в Сча­стье...», – гово­рит доцент Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии, скри­пач Роди­он Замуруев.

«Я очень рада, что в таком заме­ча­тель­ном месте, в цен­тре Моск­вы, вновь воз­об­но­вят­ся кон­цер­ты клас­си­че­ской музы­ки. После рестав­ра­ции залу вер­ну­ли пер­во­здан­ный вид. Его аку­сти­ка про­сто созда­на для испол­не­ния камер­ных сочинений.

Мы наде­ем­ся, что про­грам­ма пер­во­го кон­цер­та, состав­лен­ная из зна­ко­вых про­из­ве­де­ний в сво­ем жан­ре, ста­нет отправ­ной точ­кой в фор­ми­ро­ва­нии кон­церт­но­го сезо­на и при­вле­чет вни­ма­ние пуб­ли­ки к ново­му кон­церт­но­му залу Моск­вы…», – делит­ся участ­ни­ца 1‑го музы­каль­но­го вече­ра Дарья Дверник.

Воз­рож­дая тра­ди­ции изыс­кан­ных салон­ных вече­ров, созда­вав­ших осо­бую атмо­сфе­ру дво­рян­ской усадь­бы, музы­кан­ты испол­нят для вас про­из­ве­де­ния выда­ю­щих­ся ком­по­зи­то­ров XVIII–XIX веков.

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