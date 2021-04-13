Выставка «Малые города России» открывается в Люберцах

«Союз художников Подмосковья» и «Московский союз художников» при поддержке Министерства культуры Московской области представляют совместный выставочный проект «Малые города России». Выставка будет работать в Люберецкой картинной галерее.
Стремительно меняющийся мир строит из стекла и бетона мегаполисы, моделирует цифровую реальность, в то время как природа из века в век сохраняет свойство даже в собственной грандиозности быть соразмерной человеку. Этой же чертой обладают и малые города России: у каждого свой неповторимый облик, запоминающиеся особенности, исторические памятники и жители – то, что в совокупности называется «гением места».
Выставка «Малые города России» – не картинки с туристической открытки, здесь реальность соседствует со стариной, нередко создавая удивительные контрасты.
Совместный выставочный проект «Союза художников Подмосковья» и «Московского союза художников» – это два взгляда на малые города России. С одной стороны, в экспозиции представлены произведения подмосковных художников о своих родных местах – своего рода, «взгляд изнутри». С другой стороны, многие московские художники нередко черпают вдохновение не в столице, а в других городах. Так, уже более 10 лет частыми гостями Подмосковья становятся участники передвижного пленэрного проекта Товарищества живописцев МСХ «Русская провинция» Петра Грошева.
Помимо живописных, графических, скульптурных и декоративно-прикладных произведений, выставка включает в себя экспозицию фотографий, созданных известными фотохудожниками, лауреатами российских и международных конкурсов.
Открытие выставки состоится 16 апреля 2021 года по адресу Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.