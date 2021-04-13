Выставка «Малые города России» открывается в Люберцах

«Союз худож­ни­ков Под­мос­ко­вья» и «Мос­ков­ский союз худож­ни­ков» при под­держ­ке Мини­стер­ства куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти пред­став­ля­ют сов­мест­ный выста­воч­ный про­ект «Малые горо­да Рос­сии». Выстав­ка будет рабо­тать в Любе­рец­кой кар­тин­ной галерее.

Стре­ми­тель­но меня­ю­щий­ся мир стро­ит из стек­ла и бето­на мега­по­ли­сы, моде­ли­ру­ет циф­ро­вую реаль­ность, в то вре­мя как при­ро­да из века в век сохра­ня­ет свой­ство даже в соб­ствен­ной гран­ди­оз­но­сти быть сораз­мер­ной чело­ве­ку. Этой же чер­той обла­да­ют и малые горо­да Рос­сии: у каж­до­го свой непо­вто­ри­мый облик, запо­ми­на­ю­щи­е­ся осо­бен­но­сти, исто­ри­че­ские памят­ни­ки и жите­ли – то, что в сово­куп­но­сти назы­ва­ет­ся «гени­ем места».

Выстав­ка «Малые горо­да Рос­сии» – не кар­тин­ки с тури­сти­че­ской открыт­ки, здесь реаль­ность сосед­ству­ет со ста­ри­ной, неред­ко созда­вая уди­ви­тель­ные контрасты.

Сов­мест­ный выста­воч­ный про­ект «Сою­за худож­ни­ков Под­мос­ко­вья» и «Мос­ков­ско­го сою­за худож­ни­ков» – это два взгля­да на малые горо­да Рос­сии. С одной сто­ро­ны, в экс­по­зи­ции пред­став­ле­ны про­из­ве­де­ния под­мос­ков­ных худож­ни­ков о сво­их род­ных местах – сво­е­го рода, «взгляд изнут­ри». С дру­гой сто­ро­ны, мно­гие мос­ков­ские худож­ни­ки неред­ко чер­па­ют вдох­но­ве­ние не в сто­ли­це, а в дру­гих горо­дах. Так, уже более 10 лет часты­ми гостя­ми Под­мос­ко­вья ста­но­вят­ся участ­ни­ки пере­движ­но­го пле­нэр­но­го про­ек­та Това­ри­ще­ства живо­пис­цев МСХ «Рус­ская про­вин­ция» Пет­ра Грошева.

Поми­мо живо­пис­ных, гра­фи­че­ских, скульп­тур­ных и деко­ра­тив­но-при­клад­ных про­из­ве­де­ний, выстав­ка вклю­ча­ет в себя экс­по­зи­цию фото­гра­фий, создан­ных извест­ны­ми фото­ху­дож­ни­ка­ми, лау­ре­а­та­ми рос­сий­ских и меж­ду­на­род­ных конкурсов.

Откры­тие выстав­ки состо­ит­ся 16 апре­ля 2021 года по адре­су Мос­ков­ская область, г. Любер­цы, ул. Зву­ко­вая, д. 3.

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