Выставка «Пересекая пространство» открывается в галерее «Царская башня» Казанского вокзала

14 апреля 2021 года в галерее «Царская башня» Казанского вокзала откроется групповая выставка «Пересекая пространство», осмысляющая ключевые идеи кинетизма через метафору пути. Она продолжит серию институциональных проектов о кинетическом искусстве, подготовленных при участии галереи «Триумф».
Ранее в Третьяковской галерее при участии галереи «Триумф» открылась выставка «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России», представляющая все разнообразие форм и жанров кинетизма — всего около 400 экспонатов. Проект стал значительным событием в культурной жизни Москвы и пользуется заслуженной популярностью у самых разных зрительских аудиторий. Предстоящая экспозиция в «Царской башне» может рассматриваться как некое его продолжение, или точнее, спин-офф: в ней участвуют практически все те же художники, а ее куратор Алиса Прохорова прежде была ассистентом главного куратора на кинетических выставках в ЦВЗ «Манеж» (Санкт-Петербург) и Третьяковской галерее. Однако выставка, открывающаяся в «Царской башне», – продукт безусловно самостоятельный и самобытный.
Кинетизм как одно из наиболее ярких направлений современного искусства стал одновременно манифестацией интереса к движению, попыткой вдохновить размышления о категории времени в визуальном искусстве, исследованием пределов чувственного восприятия, творческим откликом на прорыв в науке и технике. Художники-кинеты преодолели прежде непроницаемый барьер между наукой и искусством, пересекли границы, разделяющие живопись, скульптуру и архитектуру, и охватили целый ряд экспериментальных техник, обращаясь в том числе к мультимедиа и электронике. Новая эстетика и формы нашли отражение в дизайне, градостроительстве и способах организации пространства.
Визуальная поэзия выступает в рамках выставки проводником, демонстрирующим новые подходы к интерпретации произведений как в пределах экспозиции, так и в условиях нестабильной окружающей действительности. Предложенная связка не случайна: визуальные поэты расширяют диапазон возможного, преодолевая линейные ограничения страницы. Результатом становится «кинетический текст», привлекающий внимание читателя-зрителя к визуальным и семантическим аспектам произведения. Подчеркивая концептуальное сходство кинетического искусства и визуальной поэзии, поэтесса Ры Никонова пишет: «Нынешнее искусство делается для наблюдателей за нами ...> это путь создания жизни как таковой, где и произойдет слияние с наукой».
Кураторское решение проекта иллюстрирует связь двух искусств: поэзия Натальи Азаровой оказывается здесь визуально созвучной пятиметровой самонапряженной спирали Вячеслава Колейчука; кинетические конструкции Владимира Мартиросова превращаются в своеобразных «времирей» рядом с образами из стихотворения Велимира Хлебникова; работы Василия Щетинина, Романа Сакина и Максима Ксуты дополнены «минимальным» текстом Геннадия Айги.
Из-за двойственной природы кинетического искусства и визуальной поэзии — первое находится на пересечении искусства и науки, вторая объединяет словесное и визуальное — их практически невозможно классифицировать и ограничить одной областью знания и осмысления. Таким образом, два предмета выставки «Пересекая пространство» были вынесены за скобки истории, вызывая лишь спорадический интерес среди нишевых аудиторий и относительно небольшого числа исследователей. Этот проект призван исправить это и вернуть формам, бросающим вызов эстетическим и выразительным канонам своего времени, заслуженное историческое значение и место в области гуманитарных наук.
Каждый из разделов выставки — «Движение», «Пространство» и «Бесконечность» — обращается к актуальным вопросам концептуальных поисков современных художников. Экспозиция предлагает новый взгляд на укоренившийся в русской культуре примат пространства над временем — именно время, «хронос», здесь первично и рассматривается как самостоятельная категория.
Выставка «Пересекая пространство» многослойна и становится тем, что зритель готов принять и интерпретировать, будь то развлечение или возможность погружения в большие вопросы мироздания.
Андрей Бергер. TheFlow. 2017. Инсталляция. Предоставлено галереей «Триумф»
Андрей Черкасов. Без названия. Из проекта «Идеограммы». 2015
Владимир Мартиросов. Постоянство. 2017. Дерево, металл, бумага. 60× 80 см
Платон Инфанте. Звено. 2019. Дерево, дисплей, видео, свет. 128×86 см
Римма Заневская-Сапгир. Композиция. 1969. Холст, масло, 90×90 см. Из коллекции музея АZ
Сергей Филатов. Ротатор — 4. 2019. Звуковая инсталляция. Предоставлено галереей «Триумф»
Юрий Злотников. Композиция. 1971. Бумага, гуашь, 61×86 см. Из коллекции Сергея Александрова
Выставка организована Фондом «Культурное пространство» при поддержке ОАО «РЖД» и галереи «Триумф». Официальный партнёр — АО «Трансмашхолдинг».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.