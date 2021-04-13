Выставка «Пересекая пространство» открывается в галерее «Царская башня» Казанского вокзала

14 апре­ля 2021 года в гале­рее «Цар­ская баш­ня» Казан­ско­го вок­за­ла откро­ет­ся груп­по­вая выстав­ка «Пере­се­кая про­стран­ство», осмыс­ля­ю­щая клю­че­вые идеи кине­тиз­ма через мета­фо­ру пути. Она про­дол­жит серию инсти­ту­ци­о­наль­ных про­ек­тов о кине­ти­че­ском искус­стве, под­го­тов­лен­ных при уча­стии гале­реи «Три­умф».

Ранее в Тре­тья­ков­ской гале­рее при уча­стии гале­реи «Три­умф» откры­лась выстав­ка «Лабо­ра­то­рия буду­ще­го. Кине­ти­че­ское искус­ство в Рос­сии», пред­став­ля­ю­щая все раз­но­об­ра­зие форм и жан­ров кине­тиз­ма — все­го око­ло 400 экс­по­на­тов. Про­ект стал зна­чи­тель­ным собы­ти­ем в куль­тур­ной жиз­ни Моск­вы и поль­зу­ет­ся заслу­жен­ной попу­ляр­но­стью у самых раз­ных зри­тель­ских ауди­то­рий. Пред­сто­я­щая экс­по­зи­ция в «Цар­ской башне» может рас­смат­ри­вать­ся как некое его про­дол­же­ние, или точ­нее, спин-офф: в ней участ­ву­ют прак­ти­че­ски все те же худож­ни­ки, а ее кура­тор Али­са Про­хо­ро­ва преж­де была асси­стен­том глав­но­го кура­то­ра на кине­ти­че­ских выстав­ках в ЦВЗ «Манеж» (Санкт-Петер­бург) и Тре­тья­ков­ской гале­рее. Одна­ко выстав­ка, откры­ва­ю­ща­я­ся в «Цар­ской башне», – про­дукт без­услов­но само­сто­я­тель­ный и самобытный.

Кине­тизм как одно из наи­бо­лее ярких направ­ле­ний совре­мен­но­го искус­ства стал одно­вре­мен­но мани­фе­ста­ци­ей инте­ре­са к дви­же­нию, попыт­кой вдох­но­вить раз­мыш­ле­ния о кате­го­рии вре­ме­ни в визу­аль­ном искус­стве, иссле­до­ва­ни­ем пре­де­лов чув­ствен­но­го вос­при­я­тия, твор­че­ским откли­ком на про­рыв в нау­ке и тех­ни­ке. Худож­ни­ки-кине­ты пре­одо­ле­ли преж­де непро­ни­ца­е­мый барьер меж­ду нау­кой и искус­ством, пере­сек­ли гра­ни­цы, раз­де­ля­ю­щие живо­пись, скульп­ту­ру и архи­тек­ту­ру, и охва­ти­ли целый ряд экс­пе­ри­мен­таль­ных тех­ник, обра­ща­ясь в том чис­ле к муль­ти­ме­диа и элек­тро­ни­ке. Новая эсте­ти­ка и фор­мы нашли отра­же­ние в дизайне, гра­до­стро­и­тель­стве и спо­со­бах орга­ни­за­ции пространства.

Визу­аль­ная поэ­зия высту­па­ет в рам­ках выстав­ки про­вод­ни­ком, демон­стри­ру­ю­щим новые под­хо­ды к интер­пре­та­ции про­из­ве­де­ний как в пре­де­лах экс­по­зи­ции, так и в усло­ви­ях неста­биль­ной окру­жа­ю­щей дей­стви­тель­но­сти. Пред­ло­жен­ная связ­ка не слу­чай­на: визу­аль­ные поэты рас­ши­ря­ют диа­па­зон воз­мож­но­го, пре­одо­ле­вая линей­ные огра­ни­че­ния стра­ни­цы. Резуль­та­том ста­но­вит­ся «кине­ти­че­ский текст», при­вле­ка­ю­щий вни­ма­ние чита­те­ля-зри­те­ля к визу­аль­ным и семан­ти­че­ским аспек­там про­из­ве­де­ния. Под­чер­ки­вая кон­цеп­ту­аль­ное сход­ство кине­ти­че­ско­го искус­ства и визу­аль­ной поэ­зии, поэтес­са Ры Нико­но­ва пишет: «Нынеш­нее искус­ство дела­ет­ся для наблю­да­те­лей за нами ...> это путь созда­ния жиз­ни как тако­вой, где и про­изой­дет сли­я­ние с наукой».

Кура­тор­ское реше­ние про­ек­та иллю­стри­ру­ет связь двух искусств: поэ­зия Ната­льи Аза­ро­вой ока­зы­ва­ет­ся здесь визу­аль­но созвуч­ной пяти­мет­ро­вой само­на­пря­жен­ной спи­ра­ли Вяче­сла­ва Колей­чу­ка; кине­ти­че­ские кон­струк­ции Вла­ди­ми­ра Мар­ти­ро­со­ва пре­вра­ща­ют­ся в свое­об­раз­ных «вре­ми­рей» рядом с обра­за­ми из сти­хо­тво­ре­ния Вели­ми­ра Хлеб­ни­ко­ва; рабо­ты Васи­лия Щети­ни­на, Рома­на Саки­на и Мак­си­ма Ксу­ты допол­не­ны «мини­маль­ным» тек­стом Ген­на­дия Айги.

Из-за двой­ствен­ной при­ро­ды кине­ти­че­ско­го искус­ства и визу­аль­ной поэ­зии — пер­вое нахо­дит­ся на пере­се­че­нии искус­ства и нау­ки, вто­рая объ­еди­ня­ет сло­вес­ное и визу­аль­ное — их прак­ти­че­ски невоз­мож­но клас­си­фи­ци­ро­вать и огра­ни­чить одной обла­стью зна­ния и осмыс­ле­ния. Таким обра­зом, два пред­ме­та выстав­ки «Пере­се­кая про­стран­ство» были выне­се­ны за скоб­ки исто­рии, вызы­вая лишь спо­ра­ди­че­ский инте­рес сре­ди нише­вых ауди­то­рий и отно­си­тель­но неболь­шо­го чис­ла иссле­до­ва­те­лей. Этот про­ект при­зван испра­вить это и вер­нуть фор­мам, бро­са­ю­щим вызов эсте­ти­че­ским и выра­зи­тель­ным кано­нам сво­е­го вре­ме­ни, заслу­жен­ное исто­ри­че­ское зна­че­ние и место в обла­сти гума­ни­тар­ных наук.

Каж­дый из раз­де­лов выстав­ки — «Дви­же­ние», «Про­стран­ство» и «Бес­ко­неч­ность» — обра­ща­ет­ся к акту­аль­ным вопро­сам кон­цеп­ту­аль­ных поис­ков совре­мен­ных худож­ни­ков. Экс­по­зи­ция пред­ла­га­ет новый взгляд на уко­ре­нив­ший­ся в рус­ской куль­ту­ре при­мат про­стран­ства над вре­ме­нем — имен­но вре­мя, «хро­нос», здесь пер­вич­но и рас­смат­ри­ва­ет­ся как само­сто­я­тель­ная категория.

Выстав­ка «Пере­се­кая про­стран­ство» мно­го­слой­на и ста­но­вит­ся тем, что зри­тель готов при­нять и интер­пре­ти­ро­вать, будь то раз­вле­че­ние или воз­мож­ность погру­же­ния в боль­шие вопро­сы мироздания.

Андрей Бер­гер. TheFlow. 2017. Инстал­ля­ция. Предо­став­ле­но гале­ре­ей «Три­умф»

Андрей Чер­ка­сов. Без назва­ния. Из про­ек­та «Идео­грам­мы». 2015

Вла­ди­мир Мар­ти­ро­сов. Посто­ян­ство. 2017. Дере­во, металл, бума­га. 60× 80 см

Пла­тон Инфан­те. Зве­но. 2019. Дере­во, дис­плей, видео, свет. 128×86 см

Рим­ма Занев­ская-Сап­гир. Ком­по­зи­ция. 1969. Холст, мас­ло, 90×90 см. Из кол­лек­ции музея АZ

Сер­гей Фила­тов. Рота­тор — 4. 2019. Зву­ко­вая инстал­ля­ция. Предо­став­ле­но гале­ре­ей «Три­умф»

Юрий Злот­ни­ков. Ком­по­зи­ция. 1971. Бума­га, гуашь, 61×86 см. Из кол­лек­ции Сер­гея Александрова

Выстав­ка орга­ни­зо­ва­на Фон­дом «Куль­тур­ное про­стран­ство» при под­держ­ке ОАО «РЖД» и гале­реи «Три­умф». Офи­ци­аль­ный парт­нёр — АО «Транс­ма­ш­хол­динг».

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