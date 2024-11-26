Выставка «Мария Тенишева и русский стиль» открылась в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына

Мария Тенишева — общественный деятель, художник-эмальер, меценат и коллекционер, женщина, внесшая неоценимый вклад в сохранение и популяризацию изделий русского народного творчества, коллекционированию которых она посвятила свою жизнь.

Княгиня верила, что вещи, созданные по старинным образцам, могут войти в жизнь и быт людей, изменить их вкусы, отвратить от использования имитаций и подделок, возродить стремление русского человека к красоте, к живому осмысленному применению орнаментов и забытых техник.

Под руководством известных художников того времени — Коровина, Репина, Врубеля, Рериха и Малютина народное творчество возвращается к лучшим образцам и создаются настоящие шедевры.

Собрание Марии Тенишевой заинтересовало французских деятелей искусства, музейных специалистов, коллекционеров и репортеров. Министерство изящных искусств Франции, ознакомившись с коллекцией княгини, предложило ей выставку в Лувре, в отделении прикладного искусства.

На выставке в Париже в 1907 году зрители не могли поверить, что все представленные произведения искусства из России.

Княгиня Мария Тенишева родилась в России, последние годы жизни жила и умерла во Франции, а интерес к ее деятельности, к изделиям, выпущенным в её Талашкинских мастерских, и к произведениям искусства, изготовленным самой Тенишевой, не уменьшается в России и за рубежом по сей день.

В экспозиции выставки «Мария Тенишева и русский стиль», подготовленной в рамках проекта «Наследие Марии Тенишевой молодому поколению» будут представлены фотографии изделий, показанных публике на выставке в 1907 году во Франции, предметы из коллекции

Центра народного творчества Велий и изделия современных мастеров, адаптированные для использования в быту и повседневной жизни.

Мастера декоративно-прикладного творчества собрали большую экспозицию: особое внимание стоит обратить на работы народных мастеров из Брянска и Смоленска, созданные по эскизам Марии Тенишевой из коллекции Музея Брянских Меценатов. Мастер — Рената Кокорина покажет свои варианты кокошников и головных уборов, созданных по мотивам изделий из коллекции Марии Тенишевой, Ольга Полянцева — украшения, Елена Кочеткова представит сундучки и шкатулки в «русском стиле» с имитацией эмали, Татьяна Филиппова покажет игрушки с росписью, Наталья Михайлова — иконы, оформленные вышитыми ризами, изготовленными в древней традиционной технике — вышивка жемчугом и бисером вприкреп и сажение по бели.

Уголок в «русском стиле» из частных коллекций, эскизы домов, созданных под впечатлением от Талашкинского Теремка, всего более 100 экспонатов можно будет увидеть с 27 ноября по 14 декабря 2024 года.

В программе открытия литературно-музыкальная гостиная: выступление актрисы Ольги Калашниковой, модный показ в стиле «A la Russe» дизайнерской коллекции Светлана Оспищевой и многое другое. Режиссер и ведущая вечера Эльмира Сирачева.