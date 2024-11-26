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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Таня Шаманина и Дима Билан ярко выступили на вечеринке в честь дня рождения ресторана MODUS

editor
By editor
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таня шаманина
Таня Шаманина в MODUS. Фото © Алекс Ди

Вечер в культовом ресторане «MODUS», который запомнится надолго. Концерт Тани Шаманиной в культовом ресторане «MODUS» стал настоящим праздником музыки, где каждый аккорд звучал с невероятной силой и эмоциями. Таня покорила публику своим харизматичным исполнением и уникальным вокалом, оставив зрителей в полном восторге! Вокруг царила атмосфера единения и понимания, когда каждый слушатель стал частью этого магического момента.

– Это не просто концерт – это предвестник грандиозных событий! Мы с гордостью анонсируем скорый дуэт Тани с Димой Биланом, который уже ждет своего часа, чтобы взорвать музыкальные чарты, – говорят организаторы концерта.

Поклонники могут ожидать новые хиты, ведь Таня написала множество песен для нового альбома Димы Билана, который обещает стать настоящим музыкальным феноменом.

Но это только начало! Впереди у Тани выходы новых треков и ее долгожданный альбом. Множество концертов – и каждый из них будет таким же ярким и запоминающимся, как это выступление в «MODUS».

Таня Шаманина – это не просто звезда, а настоящая артистка, которая сама пишет стихи и музыку, и всегда поет вживую. Такие исполнители, как она, сегодня на нашей эстраде – это настоящая редкость. Ее талант и энергия делают каждое выступление уникальным.

Ресторан «MODUS» стал идеальной площадкой для этого грандиозного события, где каждый зритель смог ощутить магию музыки и стать частью этого незабываемого вечера. Здесь сочетаются изысканная кухня и уникальная атмосфера. Специально к этому вечеру был приготовлен праздничный торт от шеф-повара Андрея Жданова, который стал настоящим украшением праздника — его вкус и оформление поразили всех присутствующих.

дима билан
Дима Билан в MODUS. Фото © Алекс Ди

Кроме того, вечер украсили выступления талантливых диджеев. Dj Nicolas и Dj Катя Гусева создали невероятную атмосферу, наполнив зал энергией и ритмами, которые заставили всех танцевать до утра.

Также, в этот день Таня Шаманина запремьерила и выступила свой новый трек «Не объясняй», который очень полюбился публике и обещает стать настоящим хитом.

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