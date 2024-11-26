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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Александр ST, Владимир Маркони и другие на дне рождения художника Евгения Чес

editor
By editor
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евгений чес - вечеринка
Фото © Дмитрий Цой

В минувшую субботу российский художник, работающий в стиле современного уличного искусства с элементами поп-арта, Евгений Чес отметил свой день рождения. Мероприятие собрало современную арт-тусовку Москвы, среди гостей были представители искусства, коллекционеры, а также медийные персоны: ST (Александр Степанов), Маргарита Иноземцева, Катерина Минкевич, Владимир Маркони, Эльвира Янковская, Елена Шанович, Кристина Топс, Оксана Поддубняк, Глеб Солнцев, Ольга Жук и другие.

Известный галерист Юрий Омельченко провел аукцион, в рамках которого небольшая картина именинника была продана за 200 тысяч рублей. Её обладателем стал известный рэпер ST (Александр Степанов), в коллекции которого появилась уже не первая работа Евгения. Блоггер Рита Боссурманка приобрела лот от художника Владислава Чипа.

В сентябре программа лояльности СберСпасибо запустила уникальный проект Беспредел – целое креативное пространство для самовыражения, где компания совместно с Евгением Чес сделала коллаборацию. В коллекцию вещей вошли носки, футболка, худи и блокнот с эксклюзивными принтами, которые Евгений создал специально для СберСпасибо. При разработке коллекции художник вдохновлялся популярной сегодня азиатской культурой, сделав акцент на типографике.

В итоге его креативное написание слова «беспредел» получилось приближенным к начертанию иероглифов. Евгений Чес придумал запоминающегося персонажа для новой коллекции Беспредела – это бунтарский заяц-художник, который держит в руках баллончик с зеленой краской. Героя можно увидеть в разных образах на футболках и на добавленных в блокнот эскизах Евгения, которые он создавал в процессе разработки коллекции. Приобрести вещи из коллаборации СберСпасибо Х Евгений Чес можно только за бонусы Спасибо на сайте проекта Беспредел.

Гости смогли продегустировать римскую пиццу в фирменной упаковке от Евгения Чес в коллаборации с DOMИNO PIZZA, насладиться атмосферой праздника и первыми увидеть новые креативные проекты именинника.

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