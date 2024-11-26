Александр ST, Владимир Маркони и другие на дне рождения художника Евгения Чес

В минувшую субботу российский художник, работающий в стиле современного уличного искусства с элементами поп-арта, Евгений Чес отметил свой день рождения. Мероприятие собрало современную арт-тусовку Москвы, среди гостей были представители искусства, коллекционеры, а также медийные персоны: ST (Александр Степанов), Маргарита Иноземцева, Катерина Минкевич, Владимир Маркони, Эльвира Янковская, Елена Шанович, Кристина Топс, Оксана Поддубняк, Глеб Солнцев, Ольга Жук и другие.

Известный галерист Юрий Омельченко провел аукцион, в рамках которого небольшая картина именинника была продана за 200 тысяч рублей. Её обладателем стал известный рэпер ST (Александр Степанов), в коллекции которого появилась уже не первая работа Евгения. Блоггер Рита Боссурманка приобрела лот от художника Владислава Чипа.

В сентябре программа лояльности СберСпасибо запустила уникальный проект Беспредел – целое креативное пространство для самовыражения, где компания совместно с Евгением Чес сделала коллаборацию. В коллекцию вещей вошли носки, футболка, худи и блокнот с эксклюзивными принтами, которые Евгений создал специально для СберСпасибо. При разработке коллекции художник вдохновлялся популярной сегодня азиатской культурой, сделав акцент на типографике.

В итоге его креативное написание слова «беспредел» получилось приближенным к начертанию иероглифов. Евгений Чес придумал запоминающегося персонажа для новой коллекции Беспредела – это бунтарский заяц-художник, который держит в руках баллончик с зеленой краской. Героя можно увидеть в разных образах на футболках и на добавленных в блокнот эскизах Евгения, которые он создавал в процессе разработки коллекции. Приобрести вещи из коллаборации СберСпасибо Х Евгений Чес можно только за бонусы Спасибо на сайте проекта Беспредел.

Гости смогли продегустировать римскую пиццу в фирменной упаковке от Евгения Чес в коллаборации с DOMИNO PIZZA, насладиться атмосферой праздника и первыми увидеть новые креативные проекты именинника.