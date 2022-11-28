Выставка «Миры Эльдара Рязанова» открывается в Музее кино на ВДНХ

Каждый раздел выставки – самостоятельная интерактивная инсталляция, погружающая зрителя в рязановские «Миры». Отобранные для экспозиции объекты уникальны – одни специально созданы Киноклубом, другие хранятся в фондах Музея.

Переговорная будка, словно из 60-х готов прошлого века, и внутри - таксофон. Эта инсталляция погружает нас в «Поэтический мир» режиссёра. Если снять трубку, то можно услышать, как он читает свои стихи.

Другая инсталляция – «Киномир» - создает иллюзию кинотеатра, где представлены художественные фильмы Эльдара Александровича.

Первый игровой фильм Рязанова - «Весенние голоса» (Эльдар Александрович работал вторым режиссером). Один из предметов, который там использовался, напоминающий телевизор, восстановлен специально для инсталляции «Телемир». Здесь представлено телевизионное наследие Мастера.

Инсталляция «Музыкальный мир» - это, по сути, музыкальный автомат с возможностью выбрать песню из рязановского фильма и прослушать ее.

Инсталляция «Облако» объединит экспонаты из фондов Музея кино.

Ориентироваться на выставке поможет временная ось с фильмографией режиссёра.

Выставка открыта для посещения с 1 декабря 2022 года до 25 января 2023 года.

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