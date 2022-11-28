Выставка к 75-летию дипломатических отношений  «Россия-Индия: сад дружбы» в МВК РАХ

Российская академия художеств в год своего 265-летия и 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией представляет выставочный проект, посвященный этой удивительной стране. В экспозицию, охватывающую почти семь десятилетий российского искусства, войдёт свыше 150 произведений, архивных материалов и личных вещей художников разных поколений. Это и давно ушедшие мастера, действительные члены Академии художеств СССР А. Герасимов, Е. Вучетич, и знаменитые художники второй половины ХХ века, бывшие членами Российской академии художеств И. Глазунов, Д. Налбандян, В. Переяславец, О. Комов, В. Сидоров, А. Белашов, С. Никиреев, Д. Жилинский, а также крупнейшие современные авторы - З. Церетели, В. Калинин, А. Шмаринов, Д. Тугаринов, Д. Санджиев, В. Малолетков, Э. Булатов и многие другие. На выставке также будут показаны работы молодых художников – стажеров Творческих мастерских Российской академии художеств и выпускников Московского государственного академического художественного института при РАХ.

Проект расскажет об уникальном вкладе в сферу двусторонних связей в изобразительном искусстве, который внесла Академия художеств СССР (сейчас Российская академия художеств) после установления дипломатических отношений с Индией в 1947 году. Академики оказались в авангарде этих культурных связей, самым тесным образом вплетенных в межгосударственное сотрудничество. Именно в тот период наше партнерство с Индией в области искусства обрело систематический характер.

Зрители увидят портреты легендарных индийских политических деятелей, повлиявших на ход истории ХХ века, созданные Е. Вучетичем, О. Комовым и другими советскими мастерами в непростые для страны 1950-1960 годы, портреты представителей индийского изобразительного искусства, театра и кино, выполненные А. Герасимовым и К. Финогеновым, жанровые композиции из жизни простых индийцев, их быте, радостях и горестях, которые впоследствии составили целые тематические циклы в творчестве таких авторов, как В. Климашин и Д. Налбандян. Во второй половине ХХ века первый, туристический взгляд российских художников на Индию трансформировался в более глубокое, осмысленное погружение в жизнь, культуру и религии далёкой, иной и очень загадочной страны. Регулярные выставки советского искусства, проходившие в эти годы во многих городах Индии, возможность поработать с мастерами Академии художеств Лалит Кала в Дели и с мастерами народного искусства в отдаленных регионах страны - всё это одновременно дало новые творческие импульсы российским художникам. Из творческих поездок в Индию С. Чуйков, В. Ефанов, Н. Пономарёв, В. Малолетков, Н. Ромадин, Д. Митлянский и многие другие авторы привозили работы столь замечательного качества и силы образа, что некоторые из них сразу же входили в собрание Государственной Третьяковской галереи. Индийские впечатления М. Митурича стали и частью классики российской книжной иллюстрации. Пришедший XXI век обозначил значительное взаимопонимание и сближение двух культур. Сложнейшие напластования индийской жизни и культуры в наши дни воспринимаются художниками намного легче, но глубже и образнее, что позволяет им в своем творчестве делать отступления от традиционного для российской изобразительной школы реализма в пользу более абстрактных и чувственных образов, столь близких современному искусству Индии.

Выставка открыта для посещения с 9 декабря 2022 по 15 января 2023 года.

В.Г. Калинин. Встреча. 2022. Холст, масло, 160х110 см

Д.Н. Тугаринов. Большая семья. 2004. Керамика, собственность автора

З.К. Церетели. Мать Тереза. Бронза. МВК РАХ, Галерея искусств Зураба Церетели

И.О. Комов. Сикхи. 2005. Холст, масло, 130х180 см

М.А. Асламазян. Индийские игрушки. 1958. Собственность семьи художника

О.К. Комов. Модель памятника Индире Ганди. Собрание семьи скульптора

Е.В. Булатов. У родника. 1956. Холст, масло. Собрание МГАХИ им. В.И. Сурикова

В.И. Переяславец. Индия. Гималаи. Могила Николая Константиновича Рериха. 1998. Холст, масло, 67х93 см

Д.А. Налбандян. Генерал Сингх. 1957. Холст, масло. Собственность Ирины Кондратовой

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