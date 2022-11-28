«День танго — Век танго». Stradivalenki представляют!

Кроссовер-квартет Stradivalenki представляет программу «День танго - Век танго», которая прозвучит в Международный день танго, отмечаемый именно 11 декабря! На концерте будут исполнены лучшие хиты этого жанра. Мелодии Астора Пьяццоллы, Карлоса Гарделя, Хуана д'Арьенцо, Освальдо Пульезе, Хулио де Каро и других знаковых фигур мира танго прозвучат в авторских аранжировках коллектива. Скрипка, рояль, аккордеон и контрабас создадут невероятный калейдоскоп музыкальных образов. Дополнением к музыке будут истории о композиторах, которыми поделится со слушателями ведущий концерта!

Квартет ведёт активную концертную и гастрольную деятельность в России и за рубежом, а также регулярно появляется на основных федеральных телеканалах (с успехом выступил в проекте «4х4» на «Культуре»). Этот сезон - 10-й в жизни коллектива! За эти годы артисты создали целый ряд программ — серьёзных и не очень, чисто инструментальных и в сотворчестве с артистами смежных жанров (театр, опера, танцы). Квартет сотрудничает со звёздами классической музыки: маэстро Фабио Мастранжело, звездой Metropolitan Opera Олесей Петровой, уникальной камерной певицей Яной Иваниловой, солистом московского театра «Новая опера» Алексеем Татаринцевым, любимцем публики Петром Наличем, лектором и популяризатором Михаилом Казиником и другими. Среди самых интересных коллабораций ансамбля — выступления со звездой Голливуда, танцовщиком и постановщиком Junior Cervila и его партнёршей Guadalupe Garcia.

На сцену выйдут: Александр Барклянский (скрипка), Надежда Котнова (фортепиано), Евгений Алтудин (аккордеон), Андрей Березин (контрабас).

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