Выставка о наградах Великой Отечественной открылась в Музее Победы

В Музее Победы открылась масштабная выставка «Признание мужества», посвященная наградам времен Великой Отечественной войны. Новый проект расскажет об истории развития наградной системы СССР 1941-1945 годов, которая отражала массовый героизм фронта и тыла.

«К 22 июня 1941 года наградная система СССР представляла собой сформировавшийся комплекс орденов и медалей. Одними из первых наград в СССР были орден Трудового Красного Знамени за трудовые достижения (1928), высшая государственная награда — орден Ленина (1930) и орден Красной Звезды (1930) за личное мужество и вклад в оборону страны. В 1934 году появилось звание Героя Советского Союза, при этом узнаваемый знак этого звания — медаль «Золотая Звезда» — был введен только в 1939 году. Во время войны эта система значительно расширилась и усложнилась, чтобы продемонстрировать значимость заслуг тружеников тыла и отметить мужество и отвагу воинов Красной Армии. Новые награды в годы Великой Отечественной войны появились в 1942 году — 20 мая был учреждён орден Отечественной войны I и II степени. Наградная система развивалась вплоть до 1945 года», — отметили в Музее Победы.

Разделы выставки знакомят с высшими государственными и полководческими наградами, боевыми орденами и медалями, а также наградами за трудовые достижения. Всего гости увидят более 50 предметов фалеристики из фондов Музея Победы — ордена, медали, нагрудные знаки, среди которых боевые награды ветеранов, прославленных полководцев, Героев Советского Союза, знаменитых конструкторов и т.д.

В витринах представлены высшие государственные награды, вручавшиеся за исключительные заслуги перед государством, — орден «Победа», орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и др. Среди них — золотая медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда, принадлежавшая знаменитому оружейнику, разработчику 7,62-мм пистолета-пулемета Василию Дегтяреву, а также одна из старейших и почитаемых наград за особую воинскую храбрость и самоотверженность — орден Красного Знамени.

Гостям музея на Поклонной горе покажут полководческие ордена 1942-1943 годов — Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова и Богдана Хмельницкого. Их присуждали военачальникам и флотоводцам, в том числе, за разработку и проведение важнейших стратегических операций Красной Армии.

Отдельный раздел посвящен боевым наградам, которые за подвиги вручались солдатам, офицерам, партизанам — это ордена Отечественной войны, Славы, Красной Звезды, медали за оборону ключевых городов и регионов, а также за взятие и освобождение городов Европы. Так, в экспозиции покажут комплект наград ветерана Великой Отечественной войны, гвардии сержанта, полного кавалера ордена Славы Николая Салосина.

«Полных кавалеров ордена Славы за всю войну было около 3 тысяч. Это меньше, чем воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза. Среди них — сержант Салосин, который отличился в боях в Румынии и был награжден орденом Славы I, II и III степени», — отметили в Музее Победы.

Кроме того, в витрине можно будет увидеть медаль «За освобождение Варшавы» фронтовой художницы Софьи Урановой. Софья Сергеевна принимала участие в форсировании Одера и в боях за Берлин. В перерывах между сражениями она рисовала освобождённые города и села, возвращающихся беженцев, партизан.

Особое место на выставке зайнимает раздел о трудовом подвиге советского народа в 1941-1945 годах. Война стала делом не только армии, но и миллионов трудящихся в тылу — на заводах и в сельском хозяйстве. Так, в экспозиции продемонстрируют самую массовую медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», которой наградили миллионы трудящихся, а также награды для коллективов и отдельных граждан за самоотверженный труд и выдающиеся достижения — ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медаль «За трудовую доблесть» и медаль «За трудовое отличие».

Дополняют выставку более 30 архивных фотографий из фондов Музея Победы, на которых запечатлены вручения наград, подготовка и ведение боев. Также в экспозиции расположится интерактивная панель с голограммами и дополнительными сведениями о наградах СССР.