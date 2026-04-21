Проект искусствоведа Элеоноры Дудаковой «Суровый стиль. Наследие» представили в Гостином дворе

Изменения в советском искусстве на рубеже 1950-х и 1960-х годов коррелировали с наступлением новой эры в жизни страны. Это было время надежд на формирование более открытого общества, освобождение от жесткого идеологического диктата. Художники искали новые подходы к стилю и образности, что привело к появлению таких черт, как монументальная лаконичность, акцентированные крупные планы, резкие контрасты, четкие композиционные ритмы и кинематографический эффект выхваченного из жизни момента. Прямое обращение к зрителю метафорически отражало дух современности, сочетая монументальность форм и сдержанность цветовой палитры.

Мастера «сурового стиля» черпали вдохновение в авангарде 1920-х годов, но ориентировались на плакатную графику и творчество таких художников, как Дейнека, Нисский, Кончаловский и Лентулов. Они стремились к правдивому изображению действительности, фокусируясь на людях труда и романтике строительства, но при этом отходили от официального соцреализма, обращаясь к наследию мастеров до-сталинского периода. Это направление не было политическим протестом, но выражало стремление к искренности и творческой свободе, желанию искать более глубокую истину.

В рамках экспозиции представлены работы Виктора Попкова, Петра Оссовского, Андрея Суровцева, Эдуарда Браговского — ключевых фигур в становлении «сурового стиля». Молодые художники стремились преодолеть влияние «парадного» искусства эпохи культа личности, с его ложной помпезностью, и возродить традиции советского искусства 1920-х годов.

Несмотря на общую школу и тематику, каждый художник обладал своим уникальным живописным языком. У Суровцева преобладала щедрость цвета, темпераментная техника; Браговский же предпочитал более сдержанную палитру, сосредоточиваясь на тонких нюансах и полутонах, создавая лирически-сосредоточенные, драматичные образы в знакомых, но наполненных подлинным чувством времени и пространства сюжетах. Палитра Браговского, с его фирменным голубовато-зеленым оттенком, создавала завораживающий мир.

Живописная пластика произведений Виктора Попкова отражает ощущение шаткости бытия, хрупкости человеческой жизни. Его образы, далекие от гармоничного восприятия, несут в себе драматизм и трагизм, обусловленные суровой реальностью разоренных войной и разрухой русских деревень, особенно на Севере.

Петр Оссовский в своей работе «Рыбаки псковского озера» размышляет над темой «Русские люди». Монументальные, будто высеченные из камня образы рыбаков, прочно связаны с элементами их бытия. Художник достигает силуэтной выразительности, создавая форму светом.

В творчестве мастеров «сурового стиля», включая Оссовского, Попкова и Браговского, пейзаж занимал значительное место. Природа трактовалась как обобщенный образ Родины, отражающий национальное самосознание. Акцентируя внимание на крупности и обобщенности форм, художники добивались ощущения значительности и величия даже в скромных мотивах. Напряженный цвет усиливал монументальность и символичность пейзажей, превращая их в олицетворение Родины. Термин «суровый стиль» был введен искусствоведом Александром Каминским.