Выставка «Околесица» открывается в Галерее XXI века

6 апреля 2022 года в Галерее XXI века Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается групповая выставка работ художников «Околесица».
Выставка «Околесица» является проектом участников литературно-художественного объединения «Космические пахари», художников, керамистов, дизайнеров, фотографов, писателей, влюбленных в жанр малой прозы. Вопреки распространенному мнению они утверждают, что рассказ не утратил свою актуальность, что он нужен читателю и, как никакой другой жанр, требует от автора таланта и мастерства.
Это уже вторая выставка-исследование данной группы. Первая выставка «Зона перехода» проводилась в литературном музее им. Владимира Даля в 2018 году, она была посвящена сновидениям, тонкому переходу между сном и явью. В проекте «Околесица» авторы исследуют тему творчества — из чего, как и зачем рождается книга. Что сопровождает возникновение текста, какие образы населяют мир книги, что движет автором на пути создания произведения, и в чём он черпает своё вдохновение.
В экспозиции выставки можно увидеть живопись, графика, фотографии, декоративные предметы, инсталляции, звук. Литературная часть проекта включена в общую экспозицию в виде экземпляров книг с художественными иллюстрациями, рукописей и текстов. Так же она будет представлена в программе мероприятий, сопровождающих выставку — это презентации книг, лекции и семинары.
Автор проекта: Елена Ахматова, художник, писатель, поэт.
Участники проекта, художники: Юлия Лучкина, Ольга Пеганова, Яна Антонова, Марина Хакимова, Светлана Мурзина, Анна Филиппова, Алексей Теренин, Владимир Ходукин.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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