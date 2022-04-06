Финальные эпизоды сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» представят 14 апреля в КАРО.Арт

КАРО.Арт совместно с онлайн-кинотеатром KION представляет премьеру финальных эпизодов остросюжетной детективной драмы Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». Специальный показ с обсуждением с создателями проекта и представителями центра «Сестры», помогающего людям, пережившим сексуальное насилие, пройдет 14 апреля в Москве в киноцентре «КАРО 11 Октябрь».
Специальный показ двух финальных эпизодов сериала состоится 14 апреля в 20:00 в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» (Новый Арбат, 24). После показа пройдет обсуждение, в котором примут участие: продюсеры проекта Данила Шарапов и Игорь Мишин, актрисы сериала Алла Михеева и Анна Снаткина, сотрудницы центра «Сестры» Катерина Бахренькова и Анна Богомолова. Модератором дискуссии выступит кинокритик Денис Виленкин (Афиша Daily, SRSLY).
Билеты на специальный показ финальных серий «Обоюдного согласия» доступны на сайте КАРО.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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