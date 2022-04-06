13 апреля 2022 года в пространстве U Contemporary на Винзаводе Московская школа современного искусства представит выставку «Процесс. Работа. Продолжение», участниками которой стали действующие преподаватели MSCA.

Выставка фокусируется на продолжающемся процессе художественной практики в период тотальной тревоги и неопределенности. С одной стороны, для творческих людей, остро чувствующих и переживающих потрясения времени, продолжение работы становится сложным вызовом. С другой, личная практика служит неким проводником для возвращения в повседневный жизненный цикл. Продолжение акта художественного производства становится практически единственным способом привыкнуть к новой реальности и найти точки опоры.

В самом процессе работы для многих художников важную роль играют стадии проб, ошибок и бесконечных репетиций, а не завершенное произведение искусства, скрывающее многоступенчатый процесс. И для зрителя, возможно, даже интереснее увидеть что-то незавершенное, что еще не до конца осмыслено автором, что не приобрело полностью законченный и оформленный вид. Это возможность заглянуть в закулисье художественного процесса и соприкоснуться с work in progress.

На выставке собраны работы художников в разных медиа: графика, керамика, живопись, скульптура и других. Произведения представлены в каком-то смысле в незавершенном состоянии, то есть в момент остановки и осмысления, что было сделано, зачем, почему и что с этим делать дальше. Что самое важное — художники покажут, что они не останавливаются и продолжают размышлять, создавать и передавать знания.

Участники: Жанна Бобракова, Павел Гришин, Олег Кузнецов, Михаил Левин, Роман Минаев, Анна Мохова, Альбина Мохрякова, Иван Новиков, Юлия Резникова, Федор Тощев.

Федор Тощев. Брейтово III

Федор Тощев. Малые Ченцы

Анна Мохова. Складки

Жанна Бобракова. I MAGE

Михаил Левин. Потоп

Олег Кузнецов. Большая Спасская

Олег Кузнецов. Садово-Спасская

Олег Кузнецов. Садово-Черногрязская

Павел Гришин. Study for the head 10

Роман Минаев. Без названия

Роман Минаев. Без названия

Роман Минаев. Без названия





Роман Минаев. Без названия

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