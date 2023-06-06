Выставка пастелей Юрия Леонова «Вечные ценности»

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6 июня в залах старинного особняка Библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина открывается выставка пастелей Юрия Леонова.

Юрий_Леонов_Павловск_2018

Юрий Леонов. Павловск. 2018

Юрий_Леонов_Луч_2012

Юрий Леонов. Луч. 2012

«Он пастелист, имеет свое неповторимое творческое лицо. Прозрачность красочной пастельной поверхности, когда бумага усиливает звучность цвета, и манера рисунка говорят о его приверженности к приемам акварельной живописи с присущими акварели тончайшими красочным нюансами. Это наглядно видно в обращении художника к темам природы, смены времен года, вечерним и ночным настроениям. Творческая жизнь художника продолжается, а его картинная галерея постоянно пополняется новыми пастелями. Работы Юрия Леонова, выполненные в этом традиционном графическом материале, демонстрируют нерасторжимую связь искусства второй половины XIX—ХХ веков с современностью», – говорит о творчестве художника искусствовед и художественный критик Александр Шклярук.

Юрий Леонов — Почетный академик Российской академии художеств, академик Международной академии творчества, член Московского союза художников, член Национального Союза пастелистов России, член Союза художников России. Занимается живописью, графикой, плакатом, книжной графикой и дизайном.

Участник ряда российских, московских и международных выставок, в том числе в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, а также — персональных. Награжден орденом «Польза, Честь и Слава» Международной академии творчества, медалью «Талант и Призвание» Международного альянса «Миротворец», медалью «За вклад в искусство» Федерации профессиональных художников, золотой медалью «За заслуги в развитии изобразительного искусства» Московского союза художников и другими, а также множеством почетных грамот, дипломов и премий.

Работы художника находятся в музеях: Государственный Русский музей (Санкт-Петербург), Музей живописи (Манчестер, Англия), Музей плаката (Чикаго, США), Музей графики (Осака, Япония), Мемориальный музей «Освенцим» (Польша), Государственный Театральный музей имени А.А. Бахрушина (Москва), а также представлены в галереях и частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка продлится до 5 июля. Посетить ее можно в часы работы библиотеки.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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