Выставка пастелей Юрия Леонова «Вечные ценности»

6 июня в залах старинного особняка Библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина открывается выставка пастелей Юрия Леонова.

Юрий Леонов. Павловск. 2018

Юрий Леонов. Луч. 2012

«Он пастелист, имеет свое неповторимое творческое лицо. Прозрачность красочной пастельной поверхности, когда бумага усиливает звучность цвета, и манера рисунка говорят о его приверженности к приемам акварельной живописи с присущими акварели тончайшими красочным нюансами. Это наглядно видно в обращении художника к темам природы, смены времен года, вечерним и ночным настроениям. Творческая жизнь художника продолжается, а его картинная галерея постоянно пополняется новыми пастелями. Работы Юрия Леонова, выполненные в этом традиционном графическом материале, демонстрируют нерасторжимую связь искусства второй половины XIX—ХХ веков с современностью», – говорит о творчестве художника искусствовед и художественный критик Александр Шклярук.

Юрий Леонов — Почетный академик Российской академии художеств, академик Международной академии творчества, член Московского союза художников, член Национального Союза пастелистов России, член Союза художников России. Занимается живописью, графикой, плакатом, книжной графикой и дизайном.

Участник ряда российских, московских и международных выставок, в том числе в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, а также — персональных. Награжден орденом «Польза, Честь и Слава» Международной академии творчества, медалью «Талант и Призвание» Международного альянса «Миротворец», медалью «За вклад в искусство» Федерации профессиональных художников, золотой медалью «За заслуги в развитии изобразительного искусства» Московского союза художников и другими, а также множеством почетных грамот, дипломов и премий.

Работы художника находятся в музеях: Государственный Русский музей (Санкт-Петербург), Музей живописи (Манчестер, Англия), Музей плаката (Чикаго, США), Музей графики (Осака, Япония), Мемориальный музей «Освенцим» (Польша), Государственный Театральный музей имени А.А. Бахрушина (Москва), а также представлены в галереях и частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка продлится до 5 июля. Посетить ее можно в часы работы библиотеки.

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