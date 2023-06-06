В ГМИИ имени А.С. Пушкина представили выставку «Салоны» Дидро

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Дени Дидро ко всему прочему был еще и незаурядным художественным критиком. Убедиться в этом можно, если заинтересоваться масштабным выставочным проектом, подготовленным ГМИИ имени А.С. Пушкина и Государственным Эрмитажем совместно со многими российскими музеями.

Верне К.-Ж. Восход солнца Франция 1746

К.-Ж. Верне. Восход солнца. Франция. 1746

Даль Ж. Приношение Флоре Франция 1799

Ж. Даль. Приношение Флоре. Франция. 1799

Леписье Н. Б. Портрет семьи Леруа, слушающей чтение Библии Франция 1766

Н.Б. Леписье. Портрет семьи Леруа, слушающей чтении Библии. Франция. 1766

«Салоны» Дидро – труд французского философа и писателя, где выражено мнение о картинах и художниках, представленных на выставках в Лувре. Всё подано в свободной манере, что позволяет заметить не только прозорливый и любопытный взгляд философа эпохи Просвещения, но и отметить иронию, легкость повествования француза: «ДЕСЭ. Мученичество святого Андрея кисти Десэ хвалят. А я не знаю, что о нем сказать: слишком уж высоко для моих глаз оно висит»… «Невозможно вообразить ничего более изысканного и шаловливого, нежели маленький Иоанн Креститель, лежащий навзничь с колоском в руке» (о картине Буше «Рождество»).

Посетитель может увидеть картины французских художников, ибо данная выставка выполнена исключительно на фондовом материале российских музеев (благо, что при императрице Екатерине II русско-французские связи процветали). Итак, зритель увидит полотна Франсуа Буше, К. Ван Лоо, Жака Луи Давида, Этьена Фальконе. Он познакомится с принципом композиции выставок Королевской академии художеств, построенной на четкой иерархии жанров: исторический, мифологический, библейский, бытовой жанры, пейзажи, натюрморты. Всё было проведено в жизнь при Людовике XIV.

На экспозиции представлены и книги из библиотеки Дидро, что были приобретены императрицей Екатериной II, также как и каталоги Салонов. На выставке представлена не только живопись, но и графика, шпалерное искусство (отдельная гордость собраний ГМИИ и Эрмитажа), гравюры, скульптура – богатство музейных и архивных фондов Москвы, Санкт-Петербурга, Павловска, Твери.

Выставка работает до 1 октября 2023 года.

Марина АБРАМОВА

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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