В ГМИИ имени А.С. Пушкина представили выставку «Салоны» Дидро

Дени Дидро ко всему прочему был еще и незаурядным художественным критиком. Убедиться в этом можно, если заинтересоваться масштабным выставочным проектом, подготовленным ГМИИ имени А.С. Пушкина и Государственным Эрмитажем совместно со многими российскими музеями.

К.-Ж. Верне. Восход солнца. Франция. 1746

Ж. Даль. Приношение Флоре. Франция. 1799

Н.Б. Леписье. Портрет семьи Леруа, слушающей чтении Библии. Франция. 1766

«Салоны» Дидро – труд французского философа и писателя, где выражено мнение о картинах и художниках, представленных на выставках в Лувре. Всё подано в свободной манере, что позволяет заметить не только прозорливый и любопытный взгляд философа эпохи Просвещения, но и отметить иронию, легкость повествования француза: «ДЕСЭ. Мученичество святого Андрея кисти Десэ хвалят. А я не знаю, что о нем сказать: слишком уж высоко для моих глаз оно висит»… «Невозможно вообразить ничего более изысканного и шаловливого, нежели маленький Иоанн Креститель, лежащий навзничь с колоском в руке» (о картине Буше «Рождество»).

Посетитель может увидеть картины французских художников, ибо данная выставка выполнена исключительно на фондовом материале российских музеев (благо, что при императрице Екатерине II русско-французские связи процветали). Итак, зритель увидит полотна Франсуа Буше, К. Ван Лоо, Жака Луи Давида, Этьена Фальконе. Он познакомится с принципом композиции выставок Королевской академии художеств, построенной на четкой иерархии жанров: исторический, мифологический, библейский, бытовой жанры, пейзажи, натюрморты. Всё было проведено в жизнь при Людовике XIV.

На экспозиции представлены и книги из библиотеки Дидро, что были приобретены императрицей Екатериной II, также как и каталоги Салонов. На выставке представлена не только живопись, но и графика, шпалерное искусство (отдельная гордость собраний ГМИИ и Эрмитажа), гравюры, скульптура – богатство музейных и архивных фондов Москвы, Санкт-Петербурга, Павловска, Твери.

Выставка работает до 1 октября 2023 года.

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.