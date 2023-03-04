В Музее Москвы пройдет премьера спектакля «Июльский дождь» нового театрального проекта «а39»

4, 5 и 6 марта в Музее Москвы пройдут премьерные показы спектакля «Июльский дождь» нового театрального партнера музея — проекта «а39». Проект создан режиссером Григорием Добрыгиным вместе с выпускниками режиссерского факультета ГИТИСа.

Театральная версия легендарного киносценария представит живой портрет человека оттепели, найти сходство с которым смогут и современные зрители. У нынешних москвичей, как у героев Марлена Хуциева, «в среднем триста-четыреста знакомых», при этом «никто никому ничем не обязан». Герой спектакля все так же пытается расслышать голос родственной души и просит случайного незнакомца на том конце трубки: «Вас не слышно, пожалуйста, говорите громче!». Связь между людьми обрывается, а этот спектакль — попытка усилить сигнал.

«В спектакле мы специально старались сохранить атмосферу того времени, ведь на таком фоне особенно заметно, что внешне мир меняется, а человек — нет. Современный театр — это ведь не про визуальные детали и высокие технологии. Это в первую очередь театр про современных людей. Важно, что я узнаю ситуации и узнаю в героях на сцене себя и тех, кто меня окружает. У меня не было желания перевернуть фильм, разрушить его, чтобы создать что-то совершенно новое. Мне хотелось рассказать эту простую человеческую историю языком театра, условным и минималистичным», — комментирует режиссер спектакля Мурат Абулкатинов.

Проект «а39» вырос из Мастерской Олега Кудряшова, которая долгое время была резидентом театра «Практика», а с конца прошлого года начала самостоятельный путь. У нового театра нет постоянной труппы, а художественная и актерская команды формируются под конкретную премьеру. Главная задача новой площадки — взаимодействие с выпускниками и студентами театральных вузов, поиск новых имен и превращение студенческих эскизов и проектов в полноценные спектакли. 39 — это номер аудитории ГИТИСа, где уже десятки лет проходят показы курсовых работ режиссерского факультета.

Команда «а39» стремится сделать поход в театр частью обычной городской жизни, такой же приятной и неформальной, как поход в кино или кафе. Помимо спектаклей в пространстве музея будут проходить встречи актеров и авторов со зрителями, где можно будет обсудить увиденное. Сейчас в репертуаре проекта шесть спектаклей («Созвездия», «Приоткрытый микрофон», «Вот и все, что вам нужно знать о дирижировании», «Вон там», «Дождь в Нойкельне» и «Youtube/в полиции: красная кнопка» — все эти спектакли шли на сцене «Практики»), а открывающей премьерой станет «Июльский дождь» по киноповести Марлена Хуциева.

Фото - Маша ДОБРЫГИНА

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