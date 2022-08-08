Выставка «Путь Патимат. Женский мир в традиционном и современном искусстве Дагестана» открылась в Царицыно

В музее-заповеднике «Царицыно» представлена выставка «Путь Патимат. Женский мир в традиционном и современном искусстве Дагестана».

Дагестан — близкий и далекий. Богатый традициями, обычаями, сохранением многих ремесел — перед взором столицы.

Патимат — одно из распространенных женских имен в Дагестане. Мир же их, женщин, там очень богат. Женщина ведет не только хозяйство, быт, она ведет семью.

Предметы быта, украшения, ковроткачество, дивные керамические изделия, искусно представленные в залах музея, рассказывают нам истории горского народа. От медных котлов и кувшинов до шелка, вышивки, керамики, а также современного искусства и даже видеоарта.

Женский мир Дагестана богат не только на ремесла, но и умение их подать, носить, сотворить. Все представленные разными российскими музеями (особенно подчеркну Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо) одновременно и искусство, и функциональные вещи.

Мир, связанный с природой, с сохранением истории в веках, как на ладони.

Выставка продлится до 11 декабря 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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