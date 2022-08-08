Ирина Безрукова, Юлия Савичева, Татьяна Волкова и другие гости на вечеринке радиостанции Relax FM

В столичном ресторане Shore House состоялась вечеринка для друзей и партнеров радиостанции Relax FM — “Relax Party”. Подобные мероприятия проводятся уже не первый год и пользуются большой популярностью, ведь это отличная возможность провести время в хорошей компании, послушать живое исполнение музыкантов и отвлечься от городской суеты.

Мероприятие было продумано до мелочей: была подобрана красивая локация в, приготовлены угощения, а также номера известных исполнителей. Для гостей Relax Party выступили: певица Анна Волкова, музыкальные коллективы Pompeya Cinematic Lady Orchestra, а на протяжении всего вечера играл DJ Dandy. Повезло в этот вечер и с погодой — буквально за час до мероприятия закончился проливной дождь, который позволил всем присутствующим отдохнуть без переживаний о том, что они могут намокнуть.

Вечеринка не осталась без внимания звездных гостей мероприятие посетили: Ирина Безрукова, Юлия Хадарцева, Мария Кравченко, Татьяна Волкова, Юлия Савичева и многие другие. Все они уделили особое внимание подготовке и подобрали наряды, соответствующие дресс-коду — коктейльный стиль в пастельных тонах. Так, Ирина Безрукова посетила мероприятие в костюме нежного желтого оттенка, а Юлия Хадарцева подобрала образ, идеально подходящий для этой вечеринки — роскошный костюм бирюзового цвета. Юлия Савичева выбрала для мероприятия простой, но при этом не менее привлекательный наряд — белое платье с пышными рукавами и открытые туфли под цвет серебра. Татьяна Волкова для этой вечеринки также предпочла платье и босоножки, однако образ был дополнен браслетом и серьгами, которые сделали образ законченным и утонченным. Мария Кравченко посетила мероприятие в платье без рукавов и в босоножках на высоком каблуке — получилось весьма просто, но хорошо подходило к дресс-коду мероприятия.

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