Выставка «Российские и белорусские художники второй половины ХХ века. Живопись, графика, декоративное искусство» открылась в Уфе

20 июня в Башкирском государственном художественном музее им. М.В. Нестерова открылась выставка «Российские и белорусские художники второй половины ХХ века. Живопись, графика, декоративное искусство». Мероприятие проводится в рамках юбилейного десятого форума регионов России и Беларуси. В экспозиции участвуют 87 предметов из собраний музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного музея-заповедника «Царицыно», Союза художников России, Государственного Русского музея.

Выставка демонстрирует произведения, созданные ведущими художниками России, Беларуси, а также мастерами, родившимися в Беларуси, жившими в России, но сохранившими в своем творчестве любовь к родному краю. Как общие черты, так и различия нагляднее всего проявились именно в изобразительном искусстве: живописи и графике, декоративно-прикладном искусстве.

Среди белорусских художников выделяется Михаил Савицкий, работы которого выставляются в крупнейших музеях бывшего Советского Союза. Его картина «Стелют лён» из собрания РОСИЗО относительно ранняя, но в ней уже чувствуется индивидуальность автора — монументальность фигур, крупные цветовые пятна, энергичное построение формы. Интересен портрет известного писателя Василя Быкова, написанный художником Виктором Громыко в сдержанной манере, передающей напряженный внутренний мир писателя. Тонким лиризмом наполнены пейзажи Виталия Цвирко, яркая многоцветная графика Зои Литвиновой показывает различные регионы необъятной страны.

Во втором разделе представлены такие известные имена как Евсей Моисеенко с его работой «Белорусский этюд», Георгий Нисский, Иван Лубенников, картины которых стали двумя самыми большими доминантами экспозиции, и один из старейших белорусских мастеров, народный художник Белорусской ССР Витольд Бялыницкий-Бируля. Среди российских авторов обращают на себя внимание работы Валентина Сидорова, братьев Ткачевых, Петра Оссовского, Шалвы Бедоева, Татьяны Назаренко и других.

Зрителям безусловно запомнится раздел декоративно-прикладного искусства России и Беларуси: керамика и гобелен, стекло и резное дерево, плетение из соломы и деревянные шкатулки, городецкая и богородская игрушки, тканые льняные полотенца, скульптура демонстрируют общие культурные корни народов обеих стран.

Выставка завершит работу 27 августа 2023 года.

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