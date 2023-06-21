Опубликован шорт-лист II Питчинга региональных киностартапов

Стали известны проекты, которые будут представлены на II Питчинге региональных киностартапов Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК). Напомним, что мероприятие пройдет 30 июня в Светлогорске, в рамках Конференции региональных кинокомиссий, которая представит собой деловую программу форума регионального кинематографа «Новый вектор». Мероприятие пройдет 28 июня – 1 июля при поддержке Минкультуры России, ПФКИ, Правительстве Калининградской области.

В шорт-лист вошло девять проектов, потенциально применимых в сфере киноиндустрии и медиапотребления.

В их числе:

«Родстер 360» – риг из камер Red Komodo для съемки фонов 360 и Virtual Production (Московская область);

IMSLATE – электронная кинохлопушка, генератор и ридер таймкода (г. Санкт-Петербург);

LocationFinder – приложение с ИИ для поиска подходящих кинолокаций (г. Москва);

AI-R – планировщик для управления кинопроектами с помощью ИИ (г. Санкт-Петербург);

«Кинолист» – онлайн кино-органайзер для синхронизации творческих документов (г. Санкт-Петербург);

Talestorm – сервис для подбора фильмов на основе ИИ-рекомендаций (г. Томск);

«Метавселенная “Нейроны”» – анимационный образовательный контент для детей с открытым миром (г. Ростов-на-Дону);

MovieMGT – менеджмент кинопроизводства в одной программе (г. Новосибирск);

«Ответус» – приложение для исследования запросов, мнений, взглядов подростковой ЦА (г. Новосибирск).

Проекты, рекомендованные для подачи на следующий год:

«Лок-Эмоции» – технология тестирования контента и сценариев на основе локомоторных движений (г. Самара);

ВЭРСИ – Интерактивный фильм в 360 «Игра смертника» (г. Самара);

Сайт-генератор вызывных листов (г. Санкт-Петербург).

На питчинг были заявлены проекты из Новосибирской, Самарской, Саратовской, Ростовской, Красноярской, Московской, Тюменской, Псковской и Иркутской областей, Ставропольского края, Республики Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга. Отборочная комиссия рассмотрела 26 заявок, представленных командами из 15 городов России, выбрав перспективные разработки, подготовленные для презентации инвесторам и представителям киноиндустрии.

«В этот раз мы получили довольно большое количество платформенных решений, и это свидетельствует о том, что полным ходом идет оцифровка процессов в области производства контента со стороны продакшн-блока, значит у рынка есть запрос на это. Ожидания от встречи с участниками этого года максимально трепетные, с нетерпением ждем знакомства поближе, чтобы подробнее изучить их проекты!», – отметил Павел Перегудов, креативный продюсер II Питчинга региональных стартапов.

Работы будут оценены ведущими представителями отечественной киноиндустрии, которые учтут актуальность идеи проекта, качество подготовленных материалов, опыт команды, а также возможность применения проекта на федеральном уровне. Авторы наиболее интересных проектов получат возможность заключить соглашения о продюсерском и юридическом сопровождении, помощи в подготовке заявок для участия в конкурсах грантовой поддержки и субсидий, а также поиске инвесторов.

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