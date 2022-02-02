Выставка «Северный травелог: художники Швеции в Московском музее современного искусства» готовится к открытию

Московский музей современного искусства и посольство Швеции в России представляют серию персональных экспозиций восьми художников, которые живут и работают в Швеции.

Каждый проект будет состоять из одной инсталляции или серии работ в новой авторской интерпретации, учитывающей пространство музея и российский культурно-исторический контекст. Выставки будут проходить в течение года на разных площадках MMOMA, в том числе в Образовательном центре и Музее Вадима Сидура – в экспозиционных залах и неожиданных локациях.

Оглядываясь на богатую традицию записок иностранных путешественников о России, кураторы программы предлагают художникам, выросшим в Швеции или приехавшим в эту страну в сознательном возрасте, побывать в Москве, показать свои работы в непривычном окружении, поделиться возникшими наблюдениями и комментариями.

В сегодняшнем мире, когда границы (в разном значении этого понятия) вновь актуализируются, передвижения между странами крайне затруднены, серия выставок кажется настоящим творческим путешествием вдоль северных широт с запада на восток.

Выставка работает с 10 февраля 2022 года.

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