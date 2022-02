ЕКАТЕРИНБУРГ: В рамках New/Open Showcase Festival состоится бесплатный концерт Eilenkrig Crew

12 февраля 2022 года Вадим Эйленкриг вместе со своим коллективом выступит на площадке МТС Live Холл.

Вадим Эйленкриг — российский трубач, джазмен, музыкант года по версии «Радио Jazz», ведущий телеканала «Россия-Культура» и продюсер, заслуженный артист Республики Татарстан.

Художественный руководитель фестивалей «Ветер Перемен» (г. Казань) и «Джазовое лето с Эйленкригом» на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского.

Автор пяти сольных альбомов («The Shadow of Your Smile» (2010) Eilenkrig (2012), «Point of View» (2017), «Newborn» (2020), «Pier 39» (2021)). Альбом «Eilenkrig» занял 4-ю строчку в российском iTunes (Top 200 Jazz Chart) и 1-е место в Армении (Top 200 Tracks Armenia All Genre Chart).

Концерт состоится 12 февраля в МТС Live Холл (Екатеринбург, Экспо бульвар, 2).

Вадим Эйленкриг также станет одним из экспертов фестиваля и примет непосредственное участие в прослушивании музыки и оценке проектов участников New/Open Showcase Festival.

Фестиваль New/Open Showcase состоится 11–13 февраля 2022 года: за 3 дня фестиваля зрители и участники смогут бесплатно прослушать выступления 50 музыкальных коллективов (около 20 часов новой музыки), 20 часов лекций и воркшопов, участвовать в личных встречах с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетить шоурумы с новейшей музыкальной техникой и виниловый маркет, а также поддержать перспективных музыкантов, которые станут популярны в ближайшем будущем. Фестиваль будет интересен музыкантам, промоутерам, представителям искусства, менеджерам культуры и всем, кто интересуется актуальной музыкой.

