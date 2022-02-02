29 января 2022 года в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» открылась выставка «Моё Мураново». В экспозиции представлены разнообразные произведения искусства – картины-панно с выжигой и живописью гармонично дополнены аппликацией из ткани, вышитыми бисером цветами и елочными игрушками из папье-маше.

Особое место занимают графические работы, исполненные тушью и пером на крафт-бумаге.

Всё это великолепие создано одним человеком – кандидатом искусствоведения Еленой Догониной.

Сам «гений места» вдохновлял её творчество. Все произведения проникнуты истинно мурановским духом преданного и бескорыстного служения искусству.

Усадьба «Мураново» всегда привлекала к себе талантливых людей. Главный усадебный дом построил замечательный поэт Е.А. Боратынский. Здесь бывали в гостях Н.В. Гоголь, Д.В. Давыдов, М.В. Нестеров, М.А. Волошин, другие известные писатели, поэты, художники.

Новая выставка позволит посетителям не только увидеть великолепные художественные работы, но и поможет лучше почувствовать атмосферу музея, его душу.

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