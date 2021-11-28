Выставка «Сибиряки. Графика Бориса Смирнова 1903-1904 г.» в Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени

Как состоявшийся художник Борис Васильевич Смирнов (1881 – 1956) более известен своими работами в жанре пейзажа и иллюстрации детских книг. Его картины хранятся в коллекциях многих музеев России, Украины и Киргизии.

В начале 1900-х 23-летнего юношу Бориса Смирнова пригласили в качестве художника в научную экспедицию Русского Географического общества по Средней Азии. Волею судьбы путь молодого человека меняется, и Борис Смирнов направляется в Иркутск через Красноярск. В результате путешествие по Сибири и Дальнему Востоку длилось около двух лет. Как человек либеральных взглядов он привлекает внимание полиции, был арестован и провёл некоторое время в тюрьме «по политике».

За время своей сибирской одиссеи Б. Смирнов создаёт уникальную серию рисунков – своего рода графическое «роуд-муви», где он запечатлел образы самых разных персонажей и типажей, возникавших на его пути. Эти замечательные живописные «заметки» — 99 работ — находятся в собрании Новосибирского краеведческого музея, и бОльшая часть из них наконец добралась до Москвы.

В яркой, слегка ироничной, где-то драматичной и однозначно очень талантливой графике молодого художника будто оживают герои со страниц романов с сибирским сюжетом – «Угрюм-река» В. Я. Шишкова, «Воскресенья» Л. Толстого, Вечный зов» А.С. Иванова. Дар прекрасного рисовальщика прослеживается как в портретах, так и в пейзажах серии.

Купцы и старообрядцы, чиновники и их жёны, политические арестанты и уголовники, студенты и крестьяне – весь человеческий «замес» Сибири того времени раскрывается через яркие черты каждого персонажа.

Эта бесценные образы ушедшей эпохи – уникальная возможность посмотреть на настоящих героев своего времени, буквально ощутить прикосновение «того века», когда ещё не случились ни мировые войны, ни революция, ни уничтожение цивилизации, известной как Российская империя.

Аутентичные предметы быта к.19 – н. 20 веков обогащают выставку, наполняя плоскость графических работ 3D измерением реальных вещей.

Выставка представлена графикой и предметами быта из коллекции Новосибирского Государственного краеведческого музея.

Выставка завершит работу 27 января 2022 года

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