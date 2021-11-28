«Кочевники»: галерея JART открывает первую персональную выставку Евгении Дудниковой

10 декабря галерея JART откроет первую персональную выставку молодой художницы Евгении Дудниковой. На выставке «Кочевники» будет представлена новая серия живописных объектов, картин, а также инсталляция, созданная специально для пространства галереи — всего 23 работы. Куратором проекта стал Алексей Корси.

Женя ставит перед собой амбициозную задачу разработки сложнейшего символического языка, на котором она обращается к теме внутреннего путешествествия и трансформации. Работая на стыке традиций сюрреализма и юнгианства, художница находит собственную искреннюю живописную интонацию, выдающую в ней яркого представителя новейших течений в российском современном искусстве.

Произведения Евгении на выставке «Кочевники» можно разделить на три плана: обыденный мир, мир явлений и порталы, соединяющие эти две реальности.

Первая группа представляет мир повседневной реальности, наполненный амбициями и желаниями. Будь то спортсмен, застывший в кульминационный момент, экстерьерные и интерьерные виды элитной недвижимости или сценки праздной жизни высшего общества — везде за кажущейся наивностью сюжета и легкостью художественного языка мы неожиданно для себя находим необъяснимую тревогу и отстраненность.

Проходами в мир явлений почти всегда оказываются окна, рамы зеркал и дверные проемы, однако порталы могут принять и иную форму, проявляющую себя как сбой реальности — сдвоенной тени, прозрачного кота, радужного пера, синей вспышки или сияющей чайки.

И наконец третья, самая обширная группа работ, посвященная миру чистых явлений, представляет собой потусторонний мир феноменов, обеспечивающих порядок и возможность существования мира повседневной реальности. Эти силы могут материализоваться как в форме объектов (Радужного крыла или Мерцающей сферы), фантастических и мифологических существ (Духа ледяного вулкана или Лунного ковбоя), так и в виде колебаний воздуха, вспышек и различных сверхъестественных явлений. Каждая из работ этой серии представляет собой сложную комбинацию этих сил, организующих вместе особое пространство символического порядка: Беседку Вечности, Мистическую Хижину, Лабораторию Алхимика, Комнату Встреч.

«Мотив путешествия и приходящих вместе с этим вызовов и внутренних изменений — ключевой для работ автора. Так, одними из главных героев картин оказываются лошади, которые, кажется, могут свободно перемещаться между мирами. Кочевником или Наездником же оказывается тот, кто смог через согласие (Кочевник) или подчинение (Наездник) обрести силу к свободному дрейфу и трансформации», — прокомментировал Алексей Корси.

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