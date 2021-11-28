Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени представляет выставку – собрание пейзажей и натюрмортов из своей коллекции, а также картины из частных коллекций Т. Удрас и Т. и С. Подстаницких.

Выставка выстроена вокруг концепции «большого» и «малого», «далёкого» и «близкого» миров, которые окружали людей 19 в. в пейзаже и натюрморте. Многие картины экспонируются впервые, среди них большая работа художника из круга Ф. Снейдерса «Лавка дичи» и «Натюрморт с фруктами» предположительно кисти Б. Ван дер Аста (17 в). На выставке посетители увидят картины И. Айвазовского, С. Жуковского, П. Балашова, С. Федорова, мастера архитектурного пейзажа М. Махаева и др.

Во времена, когда в распоряжении людей еще не было фото и видео камер, смартфонов, а также Интернета и соцсетей, пейзаж и натюрморт были теми единственными проводниками, которые позволяли путешествовать за пределы собственного дома.

Пейзажи открывали мир дальний, а натюрморты сопровождали в мир ближний – своего «я» и окружающих вещей. Оба жанра не только будоражили фантазию, но обращали внимание зрителя на красоту и гармонию окружающего мира как творения Бога во всём его совершенстве.

Натюрморт часто служил символическим посланием – это могло быть, как и философское рассуждение, и наставление, так и любовное признание. Нужно было только уметь его расшифровать, с чем умело справляли современники художников.

Пейзажи отражали окружающий мир во всём его величии и разнообразии. Городской пейзаж, красота природного ландшафта или морские просторы – всё было подвластно художникам. Это был своего рода, как сейчас говорят, «живописный» сторителлинг.

Два выставочных зала музея оформлены как столовая и гостиная, где в гостиной развешаны пейзажи, а в столовой – натюрморты. Для создания атмосферы эпохи позапрошлого века использовались аутентичные предметы мебели и мелкой пластики из собрания музея. Собственно, и само здание музея, его залы – это исторические пространства купеческого особняка в Замоскворечье, где сохранился дух прошлого. У его прежних хозяев, образованной семьи Петуховых, в гостях бывали многие известные люди конца 19 столетия, среди которых композитор А. Скрябин, художники В. Борисов-Мусатов, А. Средин и др.

Выставка завершит работу 27 января 2022 года.

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