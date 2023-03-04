Выставка «Свет и музыка» работает в музее А.Н. Скрябина

Профессиональные художники двух художественных союзов: Творческий Союз Художников России и Творческий Союз Художников Декоративно Прикладного Искусства объединились в едином выставочном проекте, что бы исследовать глубочайшие философские задачи, поставленные великим русским композитором Александром Скрябиным. С помощью визуальных искусств, таких как живопись, графика, диджитал арт и фотография войти в пространство идей открытое Скрябиным. Прикоснуться к духовным поискам композитора и вдохновить на это зрителя.

Художники предлагают объединить в одном пространстве музыку и изобразительное искусство, историю и современность.

Одним из последних, неосуществлённых замыслов Скрябина была «Мистерия», которая должна была воплотиться в грандиозное действо — симфонию не только звуков, но и красок, запахов, движений, даже звучащей архитектуры. Скрябин рассматривал собственное творчество не как цель и результат, а как средство достижения гораздо более крупной Вселенской задачи. Посредством своего главного сочинения, которое должно было носить название «Мистерия», он намеревался завершить нынешний цикл существования мира, соединить Мировой Дух с косной Материей в некоем космическом акте и таким образом уничтожить нынешнюю Вселенную, расчистив место для сотворения следующего мира. Это музыкальное новаторство, которое особенно дерзко и ярко проявилось после швейцарского и итальянского периода жизни Скрябина (1903—1909 годы ). Главнейшие и ярчайшие произведения Скрябина — «Поэма Экстаза» и «Прометей» - описание средствами музыкального языка, как именно всё будет происходить во время свершения Мистерии и соединения мирового Духа с Материей.

Художественную выставку «Свет и музыка» можно посетить в музее А.Н. Скрябина по адресу Большой Николопесковский переулок, дом 11 до 12 марта.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.