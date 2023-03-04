«Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра»: Музей Транспорта Москвы представит масштабную выставку о человеке, транспорте, городе

4 марта Музей Транспорта Москвы представит новую масштабную выставку «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» в своем выставочном пространстве в павильоне «Транспорт СССР» (№26) на ВДНХ. В трех зонах выставки — «Неожиданное прошлое», «Актуальное настоящее» и «Ожидаемое будущее» — музей расскажет, как постепенно сам человек, горожанин и пассажир, и его потребности становились центром изменений в транспортной среде и городе.

Знакомство с выставкой начнется в историческом портике павильона, где посетителей встретит тотальная инсталляция «Машина времени». В залах экспозиции гостей ждут проекты советской экспериментальной группы НЭР (Нового Элемента Расселения), перевернувшей представление о градостроительстве во всем мире, работы «бумажных архитекторов», которые становятся ключом к пониманию основных изменений в транспортной парадигме в наше время, мультимедийное путешествие по городу будущего с умной дорогой, управляемыми самокатами и новыми дизайнами рельсового транспорта и полноразмерный макет беспилотного автомобиля, разработанный совместно с Авито Авто, который покажет, как современные продукты онлайн-платформы помогут сделать опыт покупки автомобиля полностью безопасным сегодня и в будущем.

«Москва — среди мировых лидеров по цифровизации и экологичности городского транспорта. У нас самый большой парк электробусов в Европе, а наша современная билетная система признана лучшей на международных конкурсах. Темпы по обновлению подвижного состава и вводу новых станций рельсового транспорта — одни из самых быстрых и масштабных в мире, эти программы находятся под личным руководством Мэра Москвы С. Собянина. На выставке Музея Транспорта Москвы «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра», которая откроется 4 марта в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ, мы зафиксировали эти и другие достижения, которые изменили Москву и сделали жизнь москвичей комфортнее. Уверен, что она понравится людям разного возраста и интересов, ведь самые посещаемые музеи и выставки мира — это музеи транспорта», — заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Движущей силой города и маркером изменений Москвы всегда был транспорт. Но что движет самим транспортом, что заставляет его постоянно становиться лучше? Выставка «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» даст однозначный ответ на этот вопрос. Конечно, это сами горожане и пассажиры московского транспорта. И наша новая выставка покажет эволюцию транспорта Москвы в первую очередь с точки зрения потребностей людей. Начиная с первых визионерских проектов XX века, пускай и не сбывшихся, заканчивая городом будущего 2035 года и уникальным опытом путешествия по нему для каждого посетителя.

​​Сегодня мы не ищем в кармане жетоны, чтобы спуститься в метро, и не носим тяжелую мелочь, чтобы «передать дальше» в маршрутке — расплатиться за поездку можно единой картой «Тройка», смартфоном и даже улыбкой. Изменения в транспортной среде происходят очень быстро, и Музею Транспорта Москвы важно фиксировать и документировать каждое, чтобы сохранить их в истории города и памяти горожан», — директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Зона «Неожиданное прошлое» посвящена первым гуманистическим мыслям архитекторов о комфортной среде в городе. Посетителям представят три архитектурных феномена городского переустройства, которые не были реализованы, но оказали влияние на формирование урбанистики и архитектурного облика Москвы второй половины XX века. Это концепции молодых московских архитекторов прошлого столетия, группы НЭР, которые перевернули мировую архитектурную парадигму, масштабный макет проекта «Сибстрим» — линейного города от Санкт-Петербурга до Владивостока — и работы «бумажных архитекторов», которые мечтали о движущихся тротуарах, предлагали высокофункциональные мосты и километровые автобусные остановки. Гости выставки увидят оригиналы и копии работ Александра Бродского, Александра Зосимова, Юрия Кузина, Юрия Аввакумова, Ильи Уткина и других.

«Актуальное настоящее» покажет, какие изменения произошли в транспорте Москвы за последние десять лет. Как транспорт стал комфортным, быстрым и экологичным, как работает шеринг-экономика в транспорте и какие еще нововведения в транспортной системе приближают нас к слиянию с городом. Вспомнить основные вехи развития транспорта в городе посетителям поможет масштабный 32-метровый таймлайн. Яркие примеры изменений подчеркнут скульптуры, рисунки и другие произведения искусства, созданные современными художниками. А познакомиться с одним из самых амбициозных транспортных проектов Москвы гости смогут в тотальной инсталляции «Вы находитесь здесь», посвященной рельсовому каркасу.

Третья зона выставки, «Ожидаемое будущее», представит посетителям технологии и инновации, которые могут быть интегрированы в транспортную систему города к 2035 году. Гости выставки смогут совершить мультимедийное путешествие по городу будущего. Каждый маршрут уникален и выстраивается с учётом пожелания «пассажира».

О городском автомобиле и автомобильном опыте будущего расскажет инсталляция «Беспилотный автомобиль», разработанная совместно с крупнейшей российской автомобильной платформой Авито Авто. Форма автомобиля — оммаж футуристичным формам концепт-авто 80-х годов. Плавные формы интерьера, адаптивность к формату путешествия превращают салон в комфортную гостиную, где можно будет позавтракать по пути на работу или провести совещание. Модель автомобиля будущего будет отвечать принципам экологического производства и эксплуатации, интерьер и части кузова могут быть легко заменимы в зависимости от желания обладателя. Стремление серийного производства идти навстречу к индивидуальному опыту клиента в будущем будет приятным дополнением. Это не только транслирует сообщение о том, что сделки на платформе Авито прозрачны, но и выводит на первый план безопасность транспорта будущего: при автоматизации всего транспорта вероятность его повреждения стремится к нулю.

«Покупатели хотят больше прозрачности в процессе покупки автомобиля и уже готовы закрывать все этапы покупки авто в онлайне. По опросам активных покупателей Авито Авто, мы видим, что только офлайн-покупку рассматривают 12% пользователей, то есть 88% уже так или иначе готовы к покупке автомобиля онлайн. Автоиндустрия меняется вслед за запросом пользователя, по всему миру мы наблюдаем тенденцию к диджитализации процесса покупки автомобиля. Онлайн-сервисы сегодня закрывают большую часть рутинных действий за пользователя и гарантируют безопасность. Пользователю остается только выбрать необходимую услугу или товар в мобильном приложении и оформить сделку в пару касаний. За этим будущее, и с Авито Авто это будущее начинается уже сегодня.

Мы хотим, чтобы вместо долгих поисков и изнуряющих офлайн встреч, выбор автомобиля можно было сделать онлайн в одно касание. Для этого мы разрабатываем удобные инструменты выбора авто среди самого исчерпывающего ассортимента на рынке на нашей платформе, предоставляем выгодные условия сделки, а также обеспечиваем прозрачность предложений, чтобы та информация, которую покупатель нашел на Авито соответствовала реальному автомобилю, который он приедет покупать. Для углубления цифрового опыта покупателей мы развиваем инструменты онлайн-покупки автомобиля у проверенных партнеров-дилеров, а также предоставляем гарантии безопасности сделки.

Представленная нами на выставке инсталляция “Беспилотный автомобиль” позволяет поразмышлять о том, каким будет опыт покупки и владения автомобилем в будущем. Прозрачный кузов автомобиля символизирует прозрачный, бесшовный и интуитивно понятный путь покупки автомобиля, который мы развиваем в Авито Авто. Часть кузова прозрачным колпаком накрывает другую — это транслирует сообщение о том, что сделки на платформе Авито Авто прозрачны и безопасны, кроме того инсталляция хорошо просматриваема, как и история владения автомобилем, предоставляемая нашим сервисом Автотека. Также инсталляция транслирует идею того, что в будущем пользователю достаточно будет нажать пару кнопок на Авито, а онлайн-платформа сделает за него всю работу. Пользователю останется только наслаждаться поездками на своем новом автомобиле», – рассказывает руководитель новых бизнес моделей Авито Авто Николай Мананайкин.

Среди футуристичных прототипов будущего будет также представлен макет беспилотного аэротакси «Формула» от резидента Инновационного центра «Сколково» — компании «Hoversurf». Посетители смогут ознакомиться с цифровыми концептами панорамного городского электропоезда AirSCP и беспилотного шаттла OIII, разработанными Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, и увидеть, как могут работать умные дороги будущего с технологией беспроводной зарядки Reasonance.

Посещение выставки «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» осуществляется в компании сотрудников экскурсионного бюро музея, которые выполняют роль проводников по залам экспозиции и попутчиков в уникальном для каждого маршруте. Экскурсия начинается каждые 20 минут.

Музей Транспорта Москвы выпустит мини-сериал о выставке, эксклюзивно доступный на платформе ВК Клипы — следите за обновлениями.

Фото - Сергей ЛУКЬЯНОВ

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