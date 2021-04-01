Выставка топографической миниатюры Марии Комыса «Буква Странника» открывается в Музее Востока

9 апреля 2021 года Государственный музей Востока представляет выставку топографической миниатюры художника Марии Комыса — «Буква Странника».
В центре выставки — 20 графических работ (гуашь, бумага), воссоздающих оригинальные образы городов исламского Востока. Для создания каждой из них художник Мария Комыса на протяжении нескольких месяцев изучала старые карты, летописи и книги.
Экспозицию дополнят графические и живописные работы с изображением архитектуры Востока, пейзажи, жанровые сцены, портреты, а также автопортрет художника.
Произведения Марии Комыса — это творческое переосмысление традиции топографической миниатюры, которая зародилась в Османской империи в XVI веке. Старинные города Ирана, Турции и Индии предстанут перед зрителями глазами современного художника, знающего и любящего исламскую культуру.
Мария Комыса — художник, выпускница МГАХИ им Сурикова (монументальная мастерская). Жила в Турции, много путешествовала по Испании, Марокко и другим странам, параллельно изучая фламенко и перкуссию. Автор работает в разных техниках – от миниатюр и линогравюры до мозаики и витражей. Неизменным в творчестве художника остается влияние традиций и искусства стран Востока.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.