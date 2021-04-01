Выставка топографической миниатюры Марии Комыса «Буква Странника» открывается в Музее Востока

9 апре­ля 2021 года Госу­дар­ствен­ный музей Восто­ка пред­став­ля­ет выстав­ку топо­гра­фи­че­ской мини­а­тю­ры худож­ни­ка Марии Комы­са — «Бук­ва Странника».

В цен­тре выстав­ки — 20 гра­фи­че­ских работ (гуашь, бума­га), вос­со­зда­ю­щих ори­ги­наль­ные обра­зы горо­дов ислам­ско­го Восто­ка. Для созда­ния каж­дой из них худож­ник Мария Комы­са на про­тя­же­нии несколь­ких меся­цев изу­ча­ла ста­рые кар­ты, лето­пи­си и книги.

Экс­по­зи­цию допол­нят гра­фи­че­ские и живо­пис­ные рабо­ты с изоб­ра­же­ни­ем архи­тек­ту­ры Восто­ка, пей­за­жи, жан­ро­вые сце­ны, порт­ре­ты, а так­же авто­порт­рет художника.

Про­из­ве­де­ния Марии Комы­са — это твор­че­ское пере­осмыс­ле­ние тра­ди­ции топо­гра­фи­че­ской мини­а­тю­ры, кото­рая заро­ди­лась в Осман­ской импе­рии в XVI веке. Ста­рин­ные горо­да Ира­на, Тур­ции и Индии пред­ста­нут перед зри­те­ля­ми гла­за­ми совре­мен­но­го худож­ни­ка, зна­ю­ще­го и любя­ще­го ислам­скую культуру.

Мария Комы­са — худож­ник, выпуск­ни­ца МГАХИ им Сури­ко­ва (мону­мен­таль­ная мастер­ская). Жила в Тур­ции, мно­го путе­ше­ство­ва­ла по Испа­нии, Марок­ко и дру­гим стра­нам, парал­лель­но изу­чая фла­мен­ко и пер­кус­сию. Автор рабо­та­ет в раз­ных тех­ни­ках – от мини­а­тюр и лино­гра­вю­ры до моза­и­ки и вит­ра­жей. Неиз­мен­ным в твор­че­стве худож­ни­ка оста­ет­ся вли­я­ние тра­ди­ций и искус­ства стран Востока.

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