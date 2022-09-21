Выставка «Три века русской парфюмерии»

23 сентября в музее-усадьбе «Люблино» начнет свою работу уникальный выставочный проект «Три века русской парфюмерии», который посвящен истории возникновения русского парфюмерного искусства в царской России, его становления и развития в СССР. Организаторы – музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» и Русский Музей Парфюмерии.

«Главная цель проекта – познакомить широкую аудиторию с уникальными и знаменитыми произведениями русской парфюмерной школы, рассказать о российских парфюмерах, прославивших своими достижениями нашу страну и завоевавших мировое признание» – рассказала Анастасия Садилова первый заместитель директора музея-заповедника «Кузьминки-Люблино».

Экспозиция включает в себя редчайшие и бесценные экспонаты из частных коллекций, многие из которых ранее никогда не выставлялись для широкого обозрения: великолепные флаконы духов, уникальные парфюмерные и косметические наборы, рекламные буклеты дореволюционной и советской эпох, уникальные предметы косметики, чудом сохранившиеся в коллекционном состоянии, предметы гигиены (мыло, мыльные палочки, зубные порошки) и много другое. Некоторые из этих редчайших предметов сохранились в единственном экземпляре.

Центром выставки являются шедевры русского парфюмерного искусства дореволюционного периода, такие как: знаменитый парфюмерный набор товарищества Брокар и Ко, вызвавший фурор при его продаже на открытии магазина на Ильинке; флакон из-под духов «Шапка Мономаха», выпущенных в честь 300-летия Дома Романовых (Т-во Брокар и Ко); знаменитый флакон в память 300-летия Дома Романовых из-под Одеколона Инокини Марфы (Т-во А. Сиу и Ко); изделия, посвященные гениям русской литературы (Л.Н. Толстому, А.П. Чехову и др.) и другие.

Также представлена история советского периода, отражающая изменения, произошедшие в стране не только в экономической и социальной сфере, но и в умах людей. Среди экспонатов известных советских парфюмерно-косметических фабрик снискавшие международное признание и любовь советских женщин: Духи «Красная Москва», получившие на Брюссельской выставке 1958 г. Гран-при; уникальный парфюмерный набор для жен высшего комсостава «Золотая звезда»; красочные образцы парфюмерной продукции, выпускаемые к знаковым датам – советским праздникам, включая Победу нашей страны в Великой Отечественной Войне, первый полет в космос Ю.А. Гагарина; культурным событиям и юбилеям.

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