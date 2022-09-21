Зрительская премьера картины Адильхана Ержанова «Голиаф» состоится в кинотеатре «Художественный»

25 сентября в 20:00 в Большом зале кинотеатра «Художественный» состоится премьерный показ фильма казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова «Голиаф» (GOLIATH). Фильм представят Стас Тыркин, актриса Саша Ревенко и продюсер от All media, Георгий Шабанов.

Мировая премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы «Новые горизонты» Венецианского кинофестиваля 2022 года. Фильм удостоился специальной награды независимых кинокритиков – Premio bisato d’oro 2022 – за лучшую актерскую игру, приз вручили актерам Берику Айтжанову и Данияру Алшинову. В картине также сыграли Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.

В «Голиафе» сюжет разворачивается в вымышленном казахстанском поселке Каратас, который давно живет под властью криминального авторитета Пошаева. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него. Так происходит с женой бедняка Арзу, которая трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева. Начальнику охраны велено присматривать за Арзу, но тот, кажется, слишком разбит горем, чтобы помышлять о мести.

«Голиаф», жанр которого можно определить как «философский вестерн», отсылает не только к библейской притче о Давиде и Голиафе, но и к трактату Никколо Макиавелли «Государь». Цитаты из итальянского философа и политика, прославившегося своим циничным прагматизмом и хитростью, использованы в эпиграфе и эпилоге фильма.

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