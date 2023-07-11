Выставка «Японский зной» – яркая мозаика образцов искусства Страны восходящего солнца

С 15 июля по 31 августа 2023 года в Первой Московской Галерее Восточной Живописи состоится выставка «Японский зной», раскрывающая секреты культурных традиций Страны восходящего солнца.

Выставка «Японский зной» – это яркая мозаика, составленная из образцов, принадлежащих к разным видам искусства и разным историческим периодам Японии.

Самые старинные из представленных экспонатов относятся к эпохе Мэйдзи (1868-1912 гг.) – живопись в свитках, гравюры, редкие резные фигурки из слоновой кости (окимоно), фарфоровая ваза, декорированная подглазурной росписью, а также ширма с сюжетом из легендарных новелл Исэ Моногатари Х века.

Немногим моложе антикварные кимоно (период Тайсё, 1912-1926 гг.) из коллекции Натальи Бакиной. Кимоно занимают центральное место в экспозиции и экспонируются как в своем привычном облике – надетыми на манекены по всем правилам японского искусства облачения – кицукэ, так и в современной интерпретации.

Украшают выставку японская каллиграфия Каори Исидзимы, традиционная японская живопись суйбоку-га в интерпретации современных российских художников и летняя икебана – японское искусство аранжировки цветов.

В период выставки в галерее запланированы лекции, экскурсии и мастер-классы от известных японоведов.

Посетителям выставки предоставляется возможность сделать фотосессию с полным облачением в кимоно на фоне предметов японского прикладного искусства.

Адрес: Москва, Малый Кисельный переулок, д. 3, с. 2.

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