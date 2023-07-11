Выставка  «Булгаков-журналист на Первой Всесоюзной» открылась на ВДНХ

11 июля на Главной выставке страны открылась новая совместная выставка с Музеем М.А. Булгакова, посвященная журналистскому очерку Михаила Афанасьевича о предшественнице ВДНХ — Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года. Увидеть экспозицию можно по билету Музея ВДНХ.

Во вторник, 11 июля, в Музее ВДНХ для гостей открылась временная экспозиция «Булгаков-журналист на Первой Всесоюзной». Здесь представлены материалы Михаила Булгакова о Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, открывшейся в августе 1923 года на территории современного Парка Горького, подготовленные им в качестве журналиста газеты «Накануне».

Будучи сотрудником московской редакции этой газеты, он добросовестно ездил на выставку, изучал павильоны и публику, что в итоге было отражено в большом очерке «Золотистый город».

На выставке, подготовленной совместно с Музеем М.А. Булгакова, в Музее ВДНХ посетители могут познакомиться с впечатлениями писателя — экспонаты сопровождаются цитатами из «Золотистого города», а копии разнообразных материалов той эпохи помогают представить Всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку как одно из самых ярких и важных событий в московской жизни первой половины 1920-х годов.

Увидеть экспозицию можно до 10 сентября в Музее ВДНХ.

Выставка является частью продолжающейся выставки «Первая Всесоюзная», которая посвящена 100-летию Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки.

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