Выставки в Artplay будут работать до полуночи

Центр цифрового искусства Artplay Media с 12 марта продлил время работы в связи с повышенным спросом на посещения в вечернее время. Теперь с воскресенья по четверг мультимедийные выставки открыты до 23.00, а с пятницы по субботу – до 00.00. Пока такой график будет действовать в тестовом режиме.
Решение было принято по результатам опроса в соцсетях: множество подписчиков проголосовали за то, чтобы Центр работал дольше.
В настоящее время гости могут посетить выставки «Ван Гог. Письма к Тео» и «Король сюрреализма». Последняя открылась 1 марта, она посвящена творчеству художников, которые видели своей основной задачей выход за рамки реальности, пытались отразить в своих работах сны, фантазии, мысли из потаенных уголков подсознания. Парадоксы в сочетании форм, размеров и цветов, аллюзии и визуальный обман, фантасмагория сюжетов, свобода и иррациональность, – всё это ждет посетителей новой выставки «Король сюрреализма».artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.