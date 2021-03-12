Выставки в Artplay будут работать до полуночи

Центр циф­ро­во­го искус­ства Artplay Media с 12 мар­та про­длил вре­мя рабо­ты в свя­зи с повы­шен­ным спро­сом на посе­ще­ния в вечер­нее вре­мя. Теперь с вос­кре­се­нья по чет­верг муль­ти­ме­дий­ные выстав­ки откры­ты до 23.00, а с пят­ни­цы по суб­бо­ту – до 00.00. Пока такой гра­фик будет дей­ство­вать в тесто­вом режиме.

Реше­ние было при­ня­то по резуль­та­там опро­са в соц­се­тях: мно­же­ство под­пис­чи­ков про­го­ло­со­ва­ли за то, что­бы Центр рабо­тал дольше.

В насто­я­щее вре­мя гости могут посе­тить выстав­ки «Ван Гог. Пись­ма к Тео» и «Король сюр­ре­а­лиз­ма». Послед­няя откры­лась 1 мар­та, она посвя­ще­на твор­че­ству худож­ни­ков, кото­рые виде­ли сво­ей основ­ной зада­чей выход за рам­ки реаль­но­сти, пыта­лись отра­зить в сво­их рабо­тах сны, фан­та­зии, мыс­ли из пота­ен­ных угол­ков под­со­зна­ния. Пара­док­сы в соче­та­нии форм, раз­ме­ров и цве­тов, аллю­зии и визу­аль­ный обман, фан­тас­ма­го­рия сюже­тов, сво­бо­да и ирра­ци­о­наль­ность, – всё это ждет посе­ти­те­лей новой выстав­ки «Король сюрреализма».

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